合計65次入選明星賽》Team USA星光熠熠 震懾賈吉隊長

美國隊本屆陣容豪華，隊長賈吉（中）曾7度入選大聯盟明星賽。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「能和你們穿上同一件球衣，就是一種榮譽。」33歲的洋基球星賈吉10年生涯7度入選明星賽，更拿過3座美聯年度MVP，但他首次擔任經典賽美國隊長，仍被Team USA的強大氣場震懾到，他期盼率領這群合計65次入選明星賽的豪華戰隊，讓美國再次偉大。

早在去年4月，美國隊總教練迪羅薩就宣布賈吉將參加經典賽並擔任隊長，成為首名確定入選的成員，昨天賈吉向全隊發表準備好的演說後，向媒體直言感受到一股強大氣場，「能站出來跟他們講話，就是一種榮譽。」賈吉透露原本並沒有打算對全隊說話，但兩位塞揚投手史庫柏爾和史基斯在休賽季時建議他，「希望我在預賽首戰開打之前，能夠準備幾句話。」

美國隊30人中有22人去年入選明星賽，除了有塞揚名投，還有單季60轟的水手強捕羅里，連教練團都很豪華，賈吉就說，「教練團裡有全明星、銀棒獎得主，還有世界大賽冠軍，投手教練佩提特史上最出色的季後賽投手之一，菁英都齊聚在同一個房間裡。」

美國隊今、明打完兩場公辦熱身賽，就要飛往休士頓為7日首戰備戰，團隊磨合的時間並不多，「我希望大家彼此信任，相信旁邊的人會想辦法贏球，我們在這一、兩週會完成特別的事。」

