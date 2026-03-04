極地賽奪亞洲第一》強忍難纏「戰壕足」 陳彥博破關升級

陳彥博強忍「戰壕足」症狀，以1天又19小時3分鐘奪下亞軍。（陳彥博提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣超馬好手陳彥博昨在瑞典舉行的拉普蘭185公里極地不休息橫越賽，僅睡了1小時，最終以1天又19小時3分鐘奪下亞軍，也是亞洲第一。法國選手布朗夏以1天14小時13分獲得冠軍。

這項橫越賽分為20公里、50公里、185公里、500公里組，也分成越野滑雪組、登山車組及跑步組，陳彥博挑戰185公里跑步賽，他曾在2024年參與500公里的跑步賽。

再次重回瑞典參賽，陳彥博希望能突破過去成績，這回他也穩守住第2名的位置抵達終點。提到最後關鍵期的策略，他表示，他與第一名選手布朗夏保持在約10公里的差距，為了不被拉開太多，必須採取極限戰術，24小時內瘋狂推進110公里。

不過，陳彥博也因高強度奔跑，導致足部因極度潮濕出現「戰壕足」症狀，若惡化恐變成蜂窩性組織炎，甚至必須棄賽；為了守住排名，他每次進入檢查站得分秒必爭地換襪，保持乾燥，在傷痛與細菌感染的紅腫威脅下，強忍不適繼續前進。

後段出現幻覺

一路撐到終點

回憶這趟旅程，陳彥博坦言，賽程進入第40小時後，差點撐不下去，「開始出現幻覺，很累、很渴，膝蓋很痛，全身痠痛，一直不斷告訴自己，已經快到終點。」他認為這段歷程讓他持續成長，會繼續邁向下一次冒險。

