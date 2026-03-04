自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》龍頭雲豹今踢館 國王要搶6連勝

2026/03/04 05:30

沃許本農曆年前強勢回歸，國王盼能延續連勝氣勢。（資料照）沃許本農曆年前強勢回歸，國王盼能延續連勝氣勢。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王農曆年前打出本季最長的5連勝，成功登上聯盟第2，今晚將在主場迎戰聯盟龍頭台啤雲豹，盼能延續連勝氣勢。

國王本季少了林書豪又面臨換帥的震盪，加上先後傷了重要洋將桑尼、沃許本，季初戰績並不理想，但之後由洪志善接掌兵符，球隊狀態逐漸回穩。

年前傷癒回歸

沃許本感謝教頭信任

1月初因傷休兵的沃許本，農曆年前封關戰強勢回歸，對新竹攻城獅砍下26分、13籃板，帶隊延續連勝，他表示，本季受到傷病所擾，一直努力跟上球隊腳步，很感謝教練洪志善對他的信任，「我們之間建立很好的關係，這也讓我能更有信心在場上發揮。」

趁著農曆年和國際賽期休兵，國王加緊腳步備戰，除了穩定TPBL戰績，也要為接下來登場的東超季後賽、BCL賽事做準備。國王和雲豹本季3度交手，國王取得1勝2負。

1至2月份MVP高錦瑋

將與林書緯較勁

雲豹部分，後衛高錦瑋近期披上台灣隊戰袍出征世界盃資格賽，他也是聯盟1至2月份的單月MVP，這期間出賽9場，繳出場均17.9分、5.4助攻、4.8籃板，效率值19為本土球員最高，狀況火燙，今晚他和國王當家後衛林書緯之間的較量也是比賽焦點。

