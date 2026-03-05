經典賽》山本明先發戰台灣 大谷棒次未定

日本隊球星大谷翔平（右）表示很喜歡台灣，還想要再去寶島一次。（特派記者羅志朋攝）

日監督點名 警戒林昱珉

日本隊王牌投手山本由伸明將先發對戰台灣隊。

（特派記者羅志朋攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本隊昨正式宣布明晚經典賽對台灣隊首戰將由山本由伸先發，大谷翔平棒次尚未決定，但他認為台灣隊有很多好投手，開局非常重要。日本隊監督井端弘和也點名林昱珉，將是必須警戒的投手。

山本扛首戰 盼通過考驗

山本由伸也是繼上原浩治、達比修有、田中將大、石川步、大谷翔平後，第6位扛下經典賽日本隊首戰的先發投手，即使以新科世界大賽MVP叩關對台之戰，山本坦言，第一場通常會比較困難，既然被託付此任務，希望能回應期待，完成自己的工作。

2015年世界12強，大谷曾隨隊出征台灣，雖然當時沒上場，但也受過「台式應援」的洗禮。他認為，台灣球迷非常熱情，給人一種很熱愛棒球的印象，走在街上也覺得街道乾淨漂亮，很喜歡，還想要再去一次。

大谷暖言︰想再去台灣

大谷表示還不知道自己會打第幾棒，若是第2、3棒就串聯前段棒次給後面隊友，如果是開路先鋒就儘可能上壘，「台灣隊有很多很棒的選手和投手，開賽很重要，不管怎樣都希望能把機會交給下一棒打者。」

預賽就與台、韓等亞洲勁旅同組，明晚先對台灣隊，大谷翔平表示，很希望亞洲棒球能更加熱絡，他會全力為日本隊爭取勝利，也希望雙方都能發揮實力，打出一場精彩的比賽。

前年林昱珉在12強冠軍戰對日本先發4局僅被敲1安無失分，井端弘和直言，第一場比賽很重要，雖然不知道台灣隊會派誰投，但必須要警戒林昱珉，效力日職的選手也要注意，「希望山本能為球隊帶來氣勢，只要能投出屬於他自己的風格就好。」

