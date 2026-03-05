經典賽》南韓「搭飛機」手勢 拚8強解「密」

李政厚今年擔任南韓隊長，希望力拚暌違17年晉級8強，直飛美國邁阿密。 （特派記者羅志朋攝）

今首戰捷克

蘇珩準先發

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓隊今晚經典賽首戰捷克推派KT巫師24歲強投蘇珩準先發，再由韓華鷹火球新星鄭宇宙接手，並規劃上壘後「搭飛機」的慶祝動作，希望力拚暌違17年晉級8強，直飛美國邁阿密。

南韓曾在2006年經典賽闖進4強，2009年經典賽殺進決賽，過去3屆經典賽都在預賽止步。

南韓總教練柳志炫表示，棒球是南韓最受歡迎的運動，但近年國際賽都讓球迷失望，「這次我們會前往邁阿密，用好比賽為球迷帶來喜悅。」

南韓將在7、8日分別對上日本和台灣，將是C組預賽最受矚目的賽事，昨媒體詢問南韓對台、日的先發投手，柳志炫笑說：「其實我也很想把一切都告訴大家，但無法這麼做，還請理解。」

誰戰日、台？ 教頭噤口

大聯盟強打李政厚今年擔任南韓隊長，雖然背負暌違17年晉級複賽的重任，他提醒隊友不要想得太沉重，但也表示這次無論如何都想進8強，甚至爭取更高的名次。

南韓首戰對上實力較弱的捷克，柳志炫不敢大意，認為最重要的就是搶下第一場，讓比賽按照規劃的方向進行，才會對後續比賽的戰略安排更有利。

