自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》南韓「搭飛機」手勢 拚8強解「密」

2026/03/05 05:30

李政厚今年擔任南韓隊長，希望力拚暌違17年晉級8強，直飛美國邁阿密。 （特派記者羅志朋攝）李政厚今年擔任南韓隊長，希望力拚暌違17年晉級8強，直飛美國邁阿密。 （特派記者羅志朋攝）

今首戰捷克

蘇珩準先發

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓隊今晚經典賽首戰捷克推派KT巫師24歲強投蘇珩準先發，再由韓華鷹火球新星鄭宇宙接手，並規劃上壘後「搭飛機」的慶祝動作，希望力拚暌違17年晉級8強，直飛美國邁阿密。

南韓曾在2006年經典賽闖進4強，2009年經典賽殺進決賽，過去3屆經典賽都在預賽止步。

南韓總教練柳志炫表示，棒球是南韓最受歡迎的運動，但近年國際賽都讓球迷失望，「這次我們會前往邁阿密，用好比賽為球迷帶來喜悅。」

南韓將在7、8日分別對上日本和台灣，將是C組預賽最受矚目的賽事，昨媒體詢問南韓對台、日的先發投手，柳志炫笑說：「其實我也很想把一切都告訴大家，但無法這麼做，還請理解。」

誰戰日、台？ 教頭噤口

大聯盟強打李政厚今年擔任南韓隊長，雖然背負暌違17年晉級複賽的重任，他提醒隊友不要想得太沉重，但也表示這次無論如何都想進8強，甚至爭取更高的名次。

南韓首戰對上實力較弱的捷克，柳志炫不敢大意，認為最重要的就是搶下第一場，讓比賽按照規劃的方向進行，才會對後續比賽的戰略安排更有利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中