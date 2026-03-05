自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》雲豹「3洋」開泰 斬斷國王5連勝

2026/03/05 05:30

高錦瑋（左）與林彥廷英雄相惜，賽後交談許久。（記者林正堃攝）高錦瑋（左）與林彥廷英雄相惜，賽後交談許久。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台啤雲豹3名洋將克羅馬、迪亞洛和麥卡洛，昨同場發威合力拿下78分，加上高錦瑋攻下本土最高13分，聯手帶隊以116：100斬斷新北國王5連勝，穩坐TPBL龍頭。

雲豹克羅馬（左）攻下全隊最高30分。（記者林正堃攝）雲豹克羅馬（左）攻下全隊最高30分。（記者林正堃攝）

雲豹本季狀態不俗，自開季穩坐聯盟第1，國王則靠著農曆年前的5連勝衝上第2，但和夢想家戰績相同，每場比賽都牽動排名。

國王昨先發做出調整，由主力後衛林書緯搭配呂政儒、洋將喬丹、傑登和菜鳥喬納森，雖然上半場曾領先，但易籃後被雲豹在第3節打出30：19攻勢拉開。

雲豹團隊命中率高達53.7%，克羅馬攻下全隊最高30分、9助攻，迪亞洛進帳26分，麥卡洛22分、18籃板，高錦瑋拿下13分、7助攻。雲豹主帥羅德爾認為，球隊第2、3節的防守改善，成功壓制對方出手是致勝關鍵。

國王林彥廷斬獲生涯新高20分，還加碼上演扣籃秀，他的表現也獲得昔日隊友高錦瑋稱讚，「他打得很好，感覺他對上雲豹都打得特別興奮。」只是評價起老隊友的扣籃，小高開玩笑說：「老了！感覺扣得很勉強。」

林彥廷扣籃 小高虧︰老了

林彥廷不諱言，對上雲豹總是打得比較拚，畢竟是聯盟第一的球隊，也很享受和高錦瑋的對決，「一路走來我知道小高付出多少努力，我也很敬佩他，算是英雄惜英雄。」至於小高對他的扣籃評價，林彥廷不服氣笑說：「我還要守克羅馬，有點累耶！」

