東契奇、詹皇聯手 逆轉鵜鶘

湖人詹姆斯寶刀未老，頻頻上演灌籃美技樂壞主場球迷。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人雙星昨再度攜手發威，東契奇、詹姆斯合拿48分，第4節率隊後來居上，110：101擊敗鵜鶘收下3連勝。

「有時候就算打不好，你也得想辦法贏球，這就是強隊會做的事。」東契奇繳出27分、10籃板，外加7助攻，力助湖人克服決勝節8分落後，尤其最後7分鐘發動24：7反撲，讓強攻24分的鵜鶘悍將威廉森做白工，「我覺得今天就是這種情況。顯然，這不是我們發揮最好的一場比賽，但最終還是贏了。」

請繼續往下閱讀...

41歲的詹姆斯寶刀未老，貢獻21分、7籃板、7助攻，頻頻上演灌籃美技樂壞主場球迷，不但讓湖人戰績力保西部第6，也讓鵜鶘苦吞2連敗，「我覺得團隊防守有進步，今晚除了一開賽，我們幾乎沒用區域聯防。史馬特盯人防守做得不錯，其他球員也陸續跟上。」

哈登率騎士 扳倒東霸天

此外，哈登改披騎士戰袍表現更加神勇，儘管飽受拇指骨折所苦，面對東霸天活塞帶傷拚出18分、7助攻，加上後衛泰森砍下22分，騎士在主場113：109復仇強敵，笑納2連勝，隊友莫布利盛讚哈登，「他完全掌控比賽，製造犯規、完成進攻、還能組織傳導。他是場上指揮官，打得非常出色。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法