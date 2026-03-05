亞洲盃女足賽》抗日失敗 我續拚越戰

台灣隊昨在亞洲盃女足賽首戰以2球之差輸給日本。（美聯社）

7日對越南爭取首勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在澳洲舉行的的亞洲盃女足賽首戰，被世界強權日本射門多達31次，但僅在下半場掉2球，最終0：2吞敗，不過團隊士氣未減，期許7日對越南之戰能爭取首勝，續朝晉級8強目標邁進。

台灣和日本、越南、印度同組，除了要力爭晉級8強，若能躋身前4強更將取得2027年世界盃門票。

請繼續往下閱讀...

日本在2014、18年兩度拿下亞洲盃冠軍，2011年世界盃更勇奪冠軍、2015年亞軍，本屆陣中有不少旅外好手，其中29歲的長谷川唯更是世界級中場。

布「鐵桶陣」僅掉2球

面對強敵，台灣上半場用「鐵桶陣」擋下日本一波波的猛攻，但下半場61分鐘、92分鐘相繼被谷川萌萌子、清家貴子破門，無緣演出奇蹟。

日本全場射門多達31次，控球率高達89％，但台灣全力防守，讓對手難以輕鬆破門，門將王郁婷多次精彩撲救，獲得主帥查克摩爾讚賞。王郁婷表示：「這場我們雖然沒有進球，但防線做了很大努力，下一場防守要更確實，把後防的盯人和反擊做得更好。」

台灣隊下一場將在7日迎戰越南，10日對決印度。查克摩爾表示：「我為球員表現自豪，不斷堅持下去，我們會持續戰鬥，準備好下一場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法