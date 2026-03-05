自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞洲盃女足賽》抗日失敗 我續拚越戰

2026/03/05 05:30

台灣隊昨在亞洲盃女足賽首戰以2球之差輸給日本。（美聯社）台灣隊昨在亞洲盃女足賽首戰以2球之差輸給日本。（美聯社）

7日對越南爭取首勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在澳洲舉行的的亞洲盃女足賽首戰，被世界強權日本射門多達31次，但僅在下半場掉2球，最終0：2吞敗，不過團隊士氣未減，期許7日對越南之戰能爭取首勝，續朝晉級8強目標邁進。

台灣和日本、越南、印度同組，除了要力爭晉級8強，若能躋身前4強更將取得2027年世界盃門票。

日本在2014、18年兩度拿下亞洲盃冠軍，2011年世界盃更勇奪冠軍、2015年亞軍，本屆陣中有不少旅外好手，其中29歲的長谷川唯更是世界級中場。

布「鐵桶陣」僅掉2球

面對強敵，台灣上半場用「鐵桶陣」擋下日本一波波的猛攻，但下半場61分鐘、92分鐘相繼被谷川萌萌子、清家貴子破門，無緣演出奇蹟。

日本全場射門多達31次，控球率高達89％，但台灣全力防守，讓對手難以輕鬆破門，門將王郁婷多次精彩撲救，獲得主帥查克摩爾讚賞。王郁婷表示：「這場我們雖然沒有進球，但防線做了很大努力，下一場防守要更確實，把後防的盯人和反擊做得更好。」

台灣隊下一場將在7日迎戰越南，10日對決印度。查克摩爾表示：「我為球員表現自豪，不斷堅持下去，我們會持續戰鬥，準備好下一場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中