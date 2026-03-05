自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》首戰就是決戰 挑徐若熙合理

2026/03/05 05:30

經典賽今開打，台灣隊昨進東京巨蛋練球，首戰對澳先發投手徐若熙（右二）與投手群試踩投手丘。（特派記者羅志朋攝）經典賽今開打，台灣隊昨進東京巨蛋練球，首戰對澳先發投手徐若熙（右二）與投手群試踩投手丘。（特派記者羅志朋攝）

今11點迎戰澳洲 搶頭香晉級機率高

〔特派記者羅志朋／東京報導〕「首戰就是決戰！」台灣隊今天上午11點在世界棒球經典賽開幕戰迎戰澳洲，台灣隊總教練曾豪駒認為，首場比賽非常重要，因此推出王牌投手徐若熙先發，以往大賽首戰他是最能掌控全場節奏的投手，希望今天能有驚人表現來壓制對手。

李灝宇在熱身賽後出現身體不適狀況。（特派記者羅志朋攝）李灝宇在熱身賽後出現身體不適狀況。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊關鍵首戰，賴清德總統昨也號召全台灣國人，為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。3月5日至8日C組台灣隊4場比賽，各縣市都安排直播派對，全台集氣跨海加油。

經典賽台灣隊今首戰對澳洲，全力搶勝。（中職聯盟提供）經典賽台灣隊今首戰對澳洲，全力搶勝。（中職聯盟提供）

中職會長蔡其昌昨偕同陳偉殷、郭泓志和林威助等國家隊大前輩赴日，並和台灣球迷在東京巨蛋前合照，現場聲勢驚人，今天台澳戰更可能挑戰滿場，包括12名啦啦隊女孩的中職應援團將進駐內野看台，打造台灣尚勇主場。

澳洲首戰台灣，推派具大聯盟資歷、前澳職MVP左投A.威爾斯先發。（特派記者羅志朋攝）澳洲首戰台灣，推派具大聯盟資歷、前澳職MVP左投A.威爾斯先發。（特派記者羅志朋攝）

過去5屆經典賽首戰，台灣隊僅在2013年靠王建民先發6局無失分以4：1扳倒澳洲，最終晉級8強，其他4屆首戰落敗皆在預賽止步。連同12強賽，台灣隊在這兩大國際賽3度贏得首戰勝利都晉級，其他5次輸掉首場都無法闖過預賽。

大賽首戰王者特質 徐若熙：狀況很好

25歲的徐若熙具備「大賽首戰王者」特質，2023年台灣大賽首戰對樂天桃猿先發7局無失分拿下勝投，同年亞錦賽也是大巨蛋歷史性首戰，他先發7局無失分奪勝投，2024年中職史上大巨蛋首戰對樂天，他先發5局無失分再奪勝投。

去年經典賽資格賽徐若熙對西班牙投3.1局失1分，成為台灣隊闖進正賽的功臣。前天徐若熙在宮崎進牛棚練投進行最後備戰，他說，身體狀況很好，直球沒問題，變化球還需要調整，知道這一戰很重要，心情放鬆才不會綁手綁腳。

曾豪駒執掌國家隊兵符以來，球隊先得分8戰全勝、先失分5戰全敗，今戰澳洲能否先搶分成為觀察指標。身為12強世界冠軍教頭，他說，「成功之後就是結束，又是新的開始，想要變得更強、更好，這是我們的目標。」

台灣隊預賽與澳洲、日本、捷克、南韓同在C組，取分組前兩名晉級8強，大戰前夕澳洲總教練尼爾森信心滿滿，「不只對徐若熙，我們也對台灣隊做了詳盡情蒐，相信會打出一場好比賽。」

具大聯盟資歷的澳洲先發左投A.威爾斯則說，台灣隊是令人尊敬的對手，面對即將到來的大戰，他相信自己的能力。

「台灣怪力男」李灝宇前天公辦熱身賽打擊時造成身體不適，隨後赴醫院照MRI核磁共振檢查，味全龍內野手張政禹火速飛抵東京即刻救援，待命替補李灝宇。

2026棒球經典賽台灣隊陣容2026棒球經典賽台灣隊陣容

經典賽投打計時與相關限制經典賽投打計時與相關限制

