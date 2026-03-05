經典賽採訪隨筆》背負12強冠軍頭銜 球員笑容少了

台灣隊長陳傑憲昨在東京巨蛋練球。（特派記者羅志朋攝）

前年12強賽集訓期間，多數台灣隊球員神情一派輕鬆，沒有過多壓力和包袱，讓他們能放手一搏，在外界一片不看好的聲浪中，逆勢勇奪世界冠軍，也讓中職和台灣棒球聲勢攀上新高峰。

今年經典賽台灣隊從國訓中心第一階段集訓，到大巨蛋第二階段集訓，再到宮崎、東京巨蛋最後備戰，選手神情愈來愈嚴肅，全隊似乎被12強世界冠軍的光環壓得喘不過氣，就連一向爽朗健談的台灣隊長陳傑憲，笑容似乎也變少了，更多的是沉默與思索。

一座世界冠軍，讓台灣球迷期待值飆高，國族希望全貫注在經典賽Team Taiwan身上，卻忽略過去5屆WBC有4屆在預賽就遭淘汰，最佳名次是2013年第8名，和不曾打敗日、韓的事實，也忽略台灣棒球人才庫還不夠廣、不夠深，更忽略台灣棒球底蘊，還沒有和世界強權叫板的本錢。

願意打經典賽的球員

都值得鼓勵

陳傑憲的雙手手腕舊傷暫無解，張育成右手肘骨刺採保守治療，不少選手身上都有傷勢，旅外好手賭上未來也要為國家奮戰，他們不一定受惠12強冠軍紅利，卻背負12強冠軍的無形包袱，球迷看淡國際賽勝負、減少謾罵，才能讓台灣健兒更有餘裕發揮，無論最終結果如何，願意打經典賽的球員都值得鼓勵。（特派記者羅志朋）

