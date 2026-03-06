經典賽》台灣遭澳完封 打線恐將失去陳傑憲

經典賽賽程表

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽昨在東京巨蛋開打，台灣隊首戰出師不利，遭澳洲3名左投A.威爾斯、奧拉克林、甘迺迪輪番壓制，全場只擠出3支安打，加上柏金斯兩分砲、巴札納陽春砲助威，最終台灣隊就以0：3慘遭完封，隊長陳傑憲挨觸身球造成左手食指骨裂，這屆賽事恐報銷，賽後全隊面色凝重，台灣隊今晚6點對戰日本隊。

6局上台灣隊隊長陳傑憲被觸身球砸中提前傷退，經隨隊醫生診斷是左手食指遠端骨裂。

（特派記者陳志曲攝）

觸身球造成左手食指骨裂

張育成（左）4局上敲出台灣隊首安，比出慶祝上壘手勢。（特派記者陳志曲攝）

首戰失利對台灣隊極為不利，過去經典賽和12強賽台灣隊3度首戰贏球，晉級複賽機率100%，5度首戰輸球都在預賽遭淘汰，晉級機率0%，同時經典賽台灣隊在東蛋1勝7敗，連同南韓首爾高尺巨蛋3戰全敗，國外巨蛋作戰1勝10敗，堪稱「海外地獄蛋」，上一勝已是20年前在東蛋打敗中國。

請繼續往下閱讀...

首戰打線遭壓制

僅擠出3安

曾豪駒以12強世界冠軍教頭身分，帶領台灣隊征戰經典賽，昨首戰卻踢到鐵板，曾總說，「最後結果不如預期是總教練責任，第一場我們氣勢比較緊繃、急躁，希望這場結束趕快調整過來，重新迎接下一戰。」

台灣隊王牌徐若熙先發4局無失分退場，5局下陳柏毓接手，遭重砲捕手柏金斯轟兩分砲，成為比賽勝負分水嶺，上一屆經典賽柏金斯在8局上轟三分砲，幫助澳洲1分差險勝南韓，連兩屆經典賽開轟讓亞洲強權球隊心碎。

外界以「爆冷」字眼形容澳洲在經典賽先後扳倒南韓、台灣，但柏金斯不以為然，「我們一直在建立信念，就是有能力擊敗世界任何一支球隊，如果大聯盟單季162場或許不一定，但一場決勝負確實有機會辦到。」

A.威爾斯、奧拉克林、甘迺迪先後登板各投3局無失分，3左投聯手完封台灣隊，澳洲總教練尼爾森指出，這場投手安排有照賽前擬定的計畫完美執行。陳傑憲在6局上遭奧拉克林丟到左手食指造成骨裂，賽後送醫並打上石膏，恐無法再戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法