經典賽採訪隨筆》從斗六直送東京 張政禹的故事很勵志

張政禹昨天緊急遞補入隊，9局上代打出賽。 （特派記者陳志曲攝）

昨9局上台灣隊最後反攻，兩出局一、三壘有人當張政禹上場代打，東京巨蛋爆出熱烈掌聲和歡呼聲，我在打稿時不禁全身起雞皮疙瘩，前一天中午他還在味全龍斗六訓練基地，這一天中午已換穿台灣隊球衣站上東蛋打擊區，宛如夢一般的場景，怎能不令人感動。

前天在味全龍春訓

昨最後打席代打

前年12強賽張政禹關鍵時刻攻守表現令人印象深刻，大賽人來瘋特質更令台灣隊教練團激賞，因此，在混血戰將強納森．龍因傷退賽之際，其實張政禹一度是遞補的第一人選，只是最終因多方考量挑外野手宋晟睿。

李灝宇前天中午傳出傷情，國家隊同步通知人在斗六的張政禹啟程飛往東京待命，他在深夜抵達，隔天一大早已現身東蛋投入賽前訓練，從斗六直送東京的超級救火員，在賽前出場和全場最後一打席上場前，都獲得全場台灣球迷最熱烈的喝采聲。

張政禹生涯並不順遂，選秀曾落榜，後來以第11指名進職棒，如果沒有味全龍、沒有葉君璋總教練，他可能成為職棒絕緣體，也可能跟著哥哥從事裝潢業，別奢談後來的12強世界冠軍，還有奇蹟般進入經典賽國家隊，機會是留給不自棄的人，張政禹的故事很勵志。

（特派記者羅志朋）

