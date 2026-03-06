自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》鄭浩均今晚華麗舞台 第一球就投大谷?

2026/03/06 05:30

大谷翔平擔任日本隊開路先鋒的呼聲不小。（資料照）大谷翔平擔任日本隊開路先鋒的呼聲不小。（資料照）

台日戰先發投手 都具道奇血統

台日大戰重頭戲今晚登場，鄭浩均被日媒形容是台灣隊的秘密武器。（特派記者陳志曲攝）台日大戰重頭戲今晚登場，鄭浩均被日媒形容是台灣隊的秘密武器。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽台灣隊昨首戰0：3遭澳洲完封，今天晚上6點上演台日大戰，台灣隊推出「美美」鄭浩均先發，強碰日本武士隊王牌山本由伸，兩人都具「道奇血統」。歷屆經典賽台灣對日本兩戰全敗，面對大谷翔平領軍的WBC衛冕軍戰力超豪華，台灣隊總教練曾豪駒說，「日本是世界級強隊，我們還是會全力求勝。」

經典賽衛冕軍日本隊首戰今晚登場，由王牌投手山本由伸先發。（資料照，產經新聞提供）經典賽衛冕軍日本隊首戰今晚登場，由王牌投手山本由伸先發。（資料照，產經新聞提供）

日本復仇心切 對台灣不敢輕敵

2024年12強冠軍戰，台灣隊靠林家正陽春砲和陳傑憲3分砲連番轟炸東京巨蛋，最終以4：0完封勝日本勇奪世界冠軍，當時台、日總教練正是曾豪駒、井端弘和，復仇心切的井端希望今天日本首戰，對曾豪駒領軍台灣隊打出一場漂亮的勝仗。

日本隊尋求連霸的首戰，井端昨向全隊喊話，希望大家首戰不要放不開，一開賽就要全力搶分，沒有任何一場比賽是可以輸的，台灣隊也是這樣想，對手十分難纏，要盡早先得分。

去年世界大賽對藍鳥第7戰，山本上演「中0日」神救援完全燃燒，助道奇奪冠完成二連霸，當時大谷盛讚山本是全世界最強的投手。身為日本武士隊王牌又打頭陣，山本說，首戰往往比較困難，既然被教練團賦予這項任務，希望能拿出好表現回應大家的期待，會以最佳狀態站上投手丘。

28歲的鄭浩均昔日曾加盟道奇短暫效力，2022年中職選秀獲中信兄弟第一指名，2023年拿下新人王，同年底動右手肘韌帶置換手術，去年傷癒復出先發11場拿下5勝1敗、防禦率1.49。

鄭浩均曾表明想再挑戰旅外，今天對日本先發就是最華麗的伸展台，日前他喊話，經典賽最想對決的打者是大谷，此役面對第一位打者可能就是大谷，夢想終於成真。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中