經典賽》鄭浩均今晚華麗舞台 第一球就投大谷?

大谷翔平擔任日本隊開路先鋒的呼聲不小。（資料照）

台日戰先發投手 都具道奇血統

台日大戰重頭戲今晚登場，鄭浩均被日媒形容是台灣隊的秘密武器。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽台灣隊昨首戰0：3遭澳洲完封，今天晚上6點上演台日大戰，台灣隊推出「美美」鄭浩均先發，強碰日本武士隊王牌山本由伸，兩人都具「道奇血統」。歷屆經典賽台灣對日本兩戰全敗，面對大谷翔平領軍的WBC衛冕軍戰力超豪華，台灣隊總教練曾豪駒說，「日本是世界級強隊，我們還是會全力求勝。」

經典賽衛冕軍日本隊首戰今晚登場，由王牌投手山本由伸先發。（資料照，產經新聞提供）

日本復仇心切 對台灣不敢輕敵

2024年12強冠軍戰，台灣隊靠林家正陽春砲和陳傑憲3分砲連番轟炸東京巨蛋，最終以4：0完封勝日本勇奪世界冠軍，當時台、日總教練正是曾豪駒、井端弘和，復仇心切的井端希望今天日本首戰，對曾豪駒領軍台灣隊打出一場漂亮的勝仗。

日本隊尋求連霸的首戰，井端昨向全隊喊話，希望大家首戰不要放不開，一開賽就要全力搶分，沒有任何一場比賽是可以輸的，台灣隊也是這樣想，對手十分難纏，要盡早先得分。

去年世界大賽對藍鳥第7戰，山本上演「中0日」神救援完全燃燒，助道奇奪冠完成二連霸，當時大谷盛讚山本是全世界最強的投手。身為日本武士隊王牌又打頭陣，山本說，首戰往往比較困難，既然被教練團賦予這項任務，希望能拿出好表現回應大家的期待，會以最佳狀態站上投手丘。

28歲的鄭浩均昔日曾加盟道奇短暫效力，2022年中職選秀獲中信兄弟第一指名，2023年拿下新人王，同年底動右手肘韌帶置換手術，去年傷癒復出先發11場拿下5勝1敗、防禦率1.49。

鄭浩均曾表明想再挑戰旅外，今天對日本先發就是最華麗的伸展台，日前他喊話，經典賽最想對決的打者是大谷，此役面對第一位打者可能就是大谷，夢想終於成真。

