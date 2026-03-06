經典賽》Team Taiwan聲浪 台日戰再度攻進東京巨蛋

經典賽台澳戰締造東京巨蛋4萬523名觀眾的驚人紀錄。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕懷著前年世界12強奪冠的高度期待感，台灣球迷昨在經典賽開幕戰擠爆東京巨蛋，於平日中午且無日本隊比賽的超冷門時段塞滿異國巨蛋，締造4萬523名觀眾的驚人紀錄，「台式應援」的活躍令美日都震撼不已。今晚台日戰，大谷等巨星雲集，兩國球迷數月前就搶票，必定一票難求、熱血沸騰。

回顧2023年經典賽，台灣隊在洲際球場的4場比賽，沒有1場是滿場，最多觀眾是1萬8799人，但靠著世界12強奪冠的高度期待感，昨竟在異國球場締造超過4萬名觀眾的紀錄，這是在台北大巨蛋也達不到的數字。雖然並非所有人都來自台灣，但球賽走向的觀眾反應，說明台灣球迷佔了絕大的比例，且多是從台灣專程而來，不可能是當天來回，行程安排的時間、金錢所費不貲，數萬台灣人同時齊聚在異地吶喊，只為一個共同信念-「Team Taiwan」，不僅前所未見，令人動容，也感動大聯盟主辦官方、日本人。

在7局下砲轟張奕的澳洲重砲巴札納就直呼，「球場當下變得超級安靜，嚇一大跳！我心想為什麼我打了全壘打，大家反而變安靜了呢？」

再回顧2006年於東京巨蛋舉辦的經典賽預賽，當年最多觀眾是日韓戰的40353人，比昨天台澳大戰少了170人，這項數字說明台灣球迷昨在台澳戰的踴躍程度有多不可思議。

日本球評吉井理人昨在轉播就被眼前光景給嚇到，「沒想到有這麼多觀眾，畢竟棒球跟其他運動相比算是比較小眾，很希望未來有天能變成奧運的正式項目。」大聯盟記者布拉姆也說：「這大概是我人生中在棒球場聽過最大聲的歡呼。」

