自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黃蜂6連勝 都贏15分以上

2026/03/06 05:30

小波爾（路透）小波爾（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近況不俗的黃蜂昨在新秀庫尼普爾和小波爾聯手帶動之下，以118：89輕取塞爾提克，收下6連勝，也中斷綠衫軍的3連勝，目前戰績32勝31負攀上東部第9，擠進附加賽範圍。

黃蜂昨首節全隊拿下35分，一路壓制塞爾提克，半場打完已取得21分大幅領先，下半場也沒太多懸念，穩穩將勝利收進口袋。值得一提的是，黃蜂過去3個賽季面對塞爾提克僅取得1勝10負，還有兩季被橫掃，昨贏球也中斷跨季對戰6連敗。

黃蜂昨團隊命中率46%，全隊投進19顆三分球，庫尼普爾轟下全隊最高20分，小波爾和米勒都進帳18分，庫尼普爾也追平喬丹在新秀賽季累積26場單場20分、且真實命中率65％的紀錄。對於球隊表現，主帥李伊稱讚子弟兵發揮，「我們的球員很好地掌控自己能控制的事情，打出競爭強度、維持比賽專注度還有做好場上溝通。」

黃蜂以29分差大勝塞爾提克，他們已連續6場比賽贏對手至少15分，這項紀錄也追平了勇士在2017-18勇士締造NBA史上第2長的「連續15分以上大勝」紀錄，最長為2003-04球季活塞的8場。

同樣位居中段班的老鷹近況也很好，即便新援庫明加因左膝傷勢休兵，全隊仍打出競爭力，先發3名球員得分突破20分，亞歷山大沃克貢獻最高23分，率隊以131：113痛宰公鹿，收下5連勝，他們也以32勝31負的戰績追平黃蜂，排在東部第10。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中