黃蜂6連勝 都贏15分以上

小波爾（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近況不俗的黃蜂昨在新秀庫尼普爾和小波爾聯手帶動之下，以118：89輕取塞爾提克，收下6連勝，也中斷綠衫軍的3連勝，目前戰績32勝31負攀上東部第9，擠進附加賽範圍。

黃蜂昨首節全隊拿下35分，一路壓制塞爾提克，半場打完已取得21分大幅領先，下半場也沒太多懸念，穩穩將勝利收進口袋。值得一提的是，黃蜂過去3個賽季面對塞爾提克僅取得1勝10負，還有兩季被橫掃，昨贏球也中斷跨季對戰6連敗。

黃蜂昨團隊命中率46%，全隊投進19顆三分球，庫尼普爾轟下全隊最高20分，小波爾和米勒都進帳18分，庫尼普爾也追平喬丹在新秀賽季累積26場單場20分、且真實命中率65％的紀錄。對於球隊表現，主帥李伊稱讚子弟兵發揮，「我們的球員很好地掌控自己能控制的事情，打出競爭強度、維持比賽專注度還有做好場上溝通。」

黃蜂以29分差大勝塞爾提克，他們已連續6場比賽贏對手至少15分，這項紀錄也追平了勇士在2017-18勇士締造NBA史上第2長的「連續15分以上大勝」紀錄，最長為2003-04球季活塞的8場。

同樣位居中段班的老鷹近況也很好，即便新援庫明加因左膝傷勢休兵，全隊仍打出競爭力，先發3名球員得分突破20分，亞歷山大沃克貢獻最高23分，率隊以131：113痛宰公鹿，收下5連勝，他們也以32勝31負的戰績追平黃蜂，排在東部第10。

