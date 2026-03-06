李慧君標槍破全國 訓練定向正確

李慧君（右）在港都盃刷新女子標槍全國紀錄，與教練薛聖融開心合影。（薛聖融提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕李慧君昨在港都盃全國田徑錦標賽公開女子組標槍決賽，以第4擲57公尺66，逆轉學妹朱品薰奪金，並打破自己保持的57公尺15全國紀錄，也達標名古屋亞運。

李慧君前3擲都未超過50公尺，朱品薰則以53公尺10領先群雌，李慧君第4擲打破全國紀錄後就高掛笑容，這一擲讓她在本季首場比賽就破全國拿金牌，朱品薰以54公尺19獲銀牌。

李慧君上次破全國紀錄為2019年港都盃，如今在熟悉的高雄國家體育場再創新猷，還超越56公尺80亞運參賽標準。教練薛聖融直呼，「這裡就是李慧君的主場、幸運地！」

李慧君近年表現起伏不定，難在國際賽有成績，薛聖融表示，主因是李慧君體重偏重，影響速度，去年冬訓先減重7公斤，再強化肌力、技術，「慧君這次破全國代表走在正確的方向，先達標亞運有利後續賽程規劃，再來就尋求成績穩定及突破60公尺。」

至於2024年奪U20世青銀牌的朱品薰，薛聖融指出，朱品薰練習曾擲出58、59公尺破全國的成績，可惜前陣子重訓弄傷腰，她若能和李慧君相互競爭，能激盪出更多火花，共同把成績向上提升。

