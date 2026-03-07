經典賽》台灣隊抗日驚悚 1分難求遭扣倒

台灣隊打線嚴重熄火，預賽2戰只敲出4安，連2場遭完封。（特派記者陳志曲攝）

大谷翔平2局上一棒掃出滿貫砲，日本隊單局打15人次灌進10分，7局提前扣倒台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

第2局挨大谷滿貫砲 單局失10分重傷害

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕東京慘案！經典賽日本昨靠大谷翔平2局上轟滿貫砲，點燃單局10分攻勢改寫紀錄，最終日本就以13：0「扣倒」台灣隊，提前在7局結束比賽，台灣隊只擠出1安，隊史第3度遭對手7局「扣倒」。

台灣隊前兩戰分別遭澳洲、日本完封，團隊只擠出4安，總教練曾豪駒說，「這樣的落敗非常沉重，沒有一位總教練希望在場上發生這樣的事，尤其是在國際賽，球隊不管怎樣，我還是要站在最前面，必須扛住勝負，知道選手盡力了，所有責任我自己扛就好。」

請繼續往下閱讀...

昨是本屆WBC日本首戰，也是監督井端弘和復仇之戰，他在前年12強賽冠軍戰遭曾豪駒帶領的台灣隊完封無緣奪冠，昨日本火力全開打爆台灣投手群。井端表示，無輪比賽過程如何，贏球是最欣慰的，賽前就強調要先得分，之後打線連結也做得很好，是最滿意的一點。

鄭浩均（左）先發1.2局責失分8分，創下經典賽台灣隊史單一投手單場最多失分紀錄。（特派記者陳志曲攝）

大谷扛1棒指定打擊，首局首打席首球他就從台灣隊先發投手鄭浩均手中敲出二壘安打，隨後鄭浩均用155公里速球化解失分危機。

2局上日本足足打了15人次，靠7安和5次四死球灌進10分鎖定勝局，大谷用「海底撈月」掃成右外野滿貫砲，同個半局他再敲安帶有打點，單局進帳5分打點。台灣隊狂丟10分締造經典賽史上單局最多失分紀錄，3局上日本再追加3分。

大谷單場4支3、打下5分打點，只差三壘安打就締造完全打擊。井端說，「從首打席首球就敲安為球隊帶來了氣勢，一揮棒就打出最棒的結果，真的不愧是大谷，有他在，讓我可以輕鬆很多。」

張峻瑋5局上接替投球，最快球速飆到156公里。

（特派記者陳志曲攝）

投手群遭打爆 張峻瑋後援成亮點

台灣隊共動用5名投手，20歲張峻瑋成亮點，他用42球投2.2局被敲1安無失分，包括7局上用153公里火球解決鈴木誠也。鄭浩均先發1.2局被敲5安另有5次四死球，失8分都是責失苦吞敗投，創下經典賽隊史單一投手單場最多失分紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法