自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊抗日驚悚 1分難求遭扣倒

2026/03/07 05:30

台灣隊打線嚴重熄火，預賽2戰只敲出4安，連2場遭完封。（特派記者陳志曲攝）台灣隊打線嚴重熄火，預賽2戰只敲出4安，連2場遭完封。（特派記者陳志曲攝）

大谷翔平2局上一棒掃出滿貫砲，日本隊單局打15人次灌進10分，7局提前扣倒台灣隊。（特派記者陳志曲攝）大谷翔平2局上一棒掃出滿貫砲，日本隊單局打15人次灌進10分，7局提前扣倒台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

第2局挨大谷滿貫砲 單局失10分重傷害

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕東京慘案！經典賽日本昨靠大谷翔平2局上轟滿貫砲，點燃單局10分攻勢改寫紀錄，最終日本就以13：0「扣倒」台灣隊，提前在7局結束比賽，台灣隊只擠出1安，隊史第3度遭對手7局「扣倒」。

台灣隊前兩戰分別遭澳洲、日本完封，團隊只擠出4安，總教練曾豪駒說，「這樣的落敗非常沉重，沒有一位總教練希望在場上發生這樣的事，尤其是在國際賽，球隊不管怎樣，我還是要站在最前面，必須扛住勝負，知道選手盡力了，所有責任我自己扛就好。」

昨是本屆WBC日本首戰，也是監督井端弘和復仇之戰，他在前年12強賽冠軍戰遭曾豪駒帶領的台灣隊完封無緣奪冠，昨日本火力全開打爆台灣投手群。井端表示，無輪比賽過程如何，贏球是最欣慰的，賽前就強調要先得分，之後打線連結也做得很好，是最滿意的一點。

鄭浩均（左）先發1.2局責失分8分，創下經典賽台灣隊史單一投手單場最多失分紀錄。（特派記者陳志曲攝）鄭浩均（左）先發1.2局責失分8分，創下經典賽台灣隊史單一投手單場最多失分紀錄。（特派記者陳志曲攝）

大谷扛1棒指定打擊，首局首打席首球他就從台灣隊先發投手鄭浩均手中敲出二壘安打，隨後鄭浩均用155公里速球化解失分危機。

2局上日本足足打了15人次，靠7安和5次四死球灌進10分鎖定勝局，大谷用「海底撈月」掃成右外野滿貫砲，同個半局他再敲安帶有打點，單局進帳5分打點。台灣隊狂丟10分締造經典賽史上單局最多失分紀錄，3局上日本再追加3分。

大谷單場4支3、打下5分打點，只差三壘安打就締造完全打擊。井端說，「從首打席首球就敲安為球隊帶來了氣勢，一揮棒就打出最棒的結果，真的不愧是大谷，有他在，讓我可以輕鬆很多。」

經典賽》台灣隊抗日驚悚 1分難求遭扣倒張峻瑋5局上接替投球，最快球速飆到156公里。
（特派記者陳志曲攝）

投手群遭打爆 張峻瑋後援成亮點

台灣隊共動用5名投手，20歲張峻瑋成亮點，他用42球投2.2局被敲1安無失分，包括7局上用153公里火球解決鈴木誠也。鄭浩均先發1.2局被敲5安另有5次四死球，失8分都是責失苦吞敗投，創下經典賽隊史單一投手單場最多失分紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中