體育 即時新聞

經典賽》張育成唯一安打 賽後凝重沉默

2026/03/07 05:30

經典賽》張育成唯一安打 賽後凝重沉默張育成在6局下敲出台灣隊首安，避免遭無安打比賽。
（特派記者陳志曲攝）

第6局團隊首安 避免吞無安打比賽

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕台灣隊打線昨悶了5局，直到6局下張育成從北山亘基手中敲出團隊首安、也是唯一1安，才避免遭日本武士隊賞無安打比賽。賽後張育成面色凝重，快步走過媒體聯訪區，不願接受採訪。

鄭宗哲昨先發扛1棒，3打席選到2次保送，台灣隊前兩戰全敗，他坦言，目前球隊處在非常不好的狀況，但比賽還沒結束，能做的就是想辦法拿下後面兩場勝利，這是目前大家要一起面對的事情。

鄭宗哲提振士氣 想辦法拿下後面2場

日本推出王牌投手山本由伸先發，他投2.2局未被敲安另有2K和3次保送無失分拿下勝投，退場時獲得地主球迷熱烈掌聲。

山本由伸（特派記者陳志曲攝）山本由伸（特派記者陳志曲攝）

山本投55球僅33顆好球，他表示，再次穿上國家隊球衣站在日本球場投球感到非常開心，能為球隊贏球做出貢獻是最重要的，第2局隊友攻下許多分數，各訴自己不要鬆懈，依舊集中精神投球，只是還有很多細節需要檢討，例如壞球偏多。

大谷第2局轟滿貫砲助日本先馳得點，讓山本感到非常振奮，他說，「大賽第1場比賽、拿到第1分，以往經驗都是加倍困難，大谷轟全壘打把局勢拉到我們這邊，對此感到很欽佩。」

