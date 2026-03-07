經典賽採訪隨筆》Taiwan帽T群聚東蛋 各種方式挺台灣

東京巨蛋在舉辦經典賽賽事期間，堪稱是日本境內台灣人口最密集區域。（特派記者陳志曲攝）

這幾天在東京搭電車、吃飯、走在街上，到處都是台灣人，許多人穿著Taiwan字樣的帽T、外套，談論的話題離不開棒球，不經意聽到兩位台灣球迷聊天內容，「明天派美美（鄭浩均）對日本，壓得住嗎？」，「沒問題啦！美美神經這麼大條。」不禁令人莞爾。

經典賽台灣首戰澳洲，東京巨蛋湧入超過4萬人，多數是台灣球迷，堪稱日本境內台灣人口最密集的區域，「Team Taiwan」、「台灣尚勇」應援聲浪繚繞東京巨蛋，聲勢比台北大巨蛋更震撼，宛如「大巨蛋2.0」，在國外巨蛋「包場」變身全主場，全世界大概只有台灣球迷可以辦到。

台澳賽前許多台灣球迷大聲唱國旗歌，張奕說聽了很感動，即使遭澳洲完封，賽後許多台灣球迷仍報以熱烈掌聲，希望能做國家隊最強後盾。

捷克「晚接午」先打南韓、再打澳洲，這兩場都有許多穿Taiwan帽T的球迷進場看球，賣力為捷克加油，情緒隨捷克戰局起伏，當大聯盟戰將瓦夫拉砲轟南韓投手，歡呼聲更震撼東蛋，為了讓台灣隊打進8強，我們球迷真的是用盡各種方式力挺。

昨台日戰湧入爆滿球迷，即使人數不如地主日本，但加油聲勢「反客為主」，完全不落居下風，盛況更勝2013年經典賽台日戰，兩隊排出最強陣容「真劍勝負」，一飽眼福的球迷是最大贏家。

