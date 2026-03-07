自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽採訪隨筆》Taiwan帽T群聚東蛋 各種方式挺台灣

2026/03/07 05:30

東京巨蛋在舉辦經典賽賽事期間，堪稱是日本境內台灣人口最密集區域。（特派記者陳志曲攝）東京巨蛋在舉辦經典賽賽事期間，堪稱是日本境內台灣人口最密集區域。（特派記者陳志曲攝）

這幾天在東京搭電車、吃飯、走在街上，到處都是台灣人，許多人穿著Taiwan字樣的帽T、外套，談論的話題離不開棒球，不經意聽到兩位台灣球迷聊天內容，「明天派美美（鄭浩均）對日本，壓得住嗎？」，「沒問題啦！美美神經這麼大條。」不禁令人莞爾。

經典賽台灣首戰澳洲，東京巨蛋湧入超過4萬人，多數是台灣球迷，堪稱日本境內台灣人口最密集的區域，「Team Taiwan」、「台灣尚勇」應援聲浪繚繞東京巨蛋，聲勢比台北大巨蛋更震撼，宛如「大巨蛋2.0」，在國外巨蛋「包場」變身全主場，全世界大概只有台灣球迷可以辦到。

台澳賽前許多台灣球迷大聲唱國旗歌，張奕說聽了很感動，即使遭澳洲完封，賽後許多台灣球迷仍報以熱烈掌聲，希望能做國家隊最強後盾。

捷克「晚接午」先打南韓、再打澳洲，這兩場都有許多穿Taiwan帽T的球迷進場看球，賣力為捷克加油，情緒隨捷克戰局起伏，當大聯盟戰將瓦夫拉砲轟南韓投手，歡呼聲更震撼東蛋，為了讓台灣隊打進8強，我們球迷真的是用盡各種方式力挺。

昨台日戰湧入爆滿球迷，即使人數不如地主日本，但加油聲勢「反客為主」，完全不落居下風，盛況更勝2013年經典賽台日戰，兩隊排出最強陣容「真劍勝負」，一飽眼福的球迷是最大贏家。

（特派記者羅志朋）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中