經典賽》捷克不好惹 台灣今力拚得分開胡

莊陳仲敖（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽台灣隊先遭澳洲完封，昨又不敵日本武士隊，目前兩戰全敗陷入絕境，C組預賽剩下兩戰必須全勝，才有晉級機會，今天上午11點迎戰捷克，台灣隊面臨「晚接午」賽程，加上捷克絕非弱者，對戰絲毫不敢大意，推出莊陳仲敖先發，捷克先發投手則是32歲左投諾瓦克。

捷克打線首戰對南韓掃出9安，包含具大聯盟資歷的瓦夫拉轟一發3分砲，昨對澳洲一路緊咬，最終只小輸4分，雖然捷克陣中多半是業餘球員，平常有正職工作，不過連續參加兩屆經典賽，投打跑守都展現一定水準，實力不容小覷。

請繼續往下閱讀...

諾瓦克曾在美職金鶯小聯盟體系發展，近年則是捷克國家隊主力投手，他的正職是自營商，經營客製化帽子生意。由於台灣隊首戰澳洲遭3左投壓制，全場只敲3安，今天再度遭遇左投先發，能否突破封鎖值得關注。

隊史不擅打晚接午

2008年北京奧運、2009年經典賽台灣隊都面臨「晚接午」賽程，結果兩度在午場賽事不敵中國，2023年經典賽台灣隊晚場打敗荷蘭，隔天午場不敵古巴，最後落到要打資格賽的命運。今天台灣隊迎戰捷克避免陷入泥淖。

強碰台灣隊，捷克總教練哈丁說，「我能說什麼呢？台灣隊是12強世界冠軍，有很好的棒球體系，台灣人非常熱愛棒球，非常期待這場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法