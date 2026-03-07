自由電子報
體育 即時新聞

中信經典賽直播派對 台日戰逾千人應援

2026/03/07 05:30

中國信託金融園區昨舉辦「We are together中信直播派對」，號召球迷與Passion Sisters一同為台灣隊應援。（中信銀行提供）中國信託金融園區昨舉辦「We are together中信直播派對」，號召球迷與Passion Sisters一同為台灣隊應援。（中信銀行提供）

Passion Sisters帶動氣氛

〔記者倪婉君／台北報導〕中國信託商業銀行長期支持台灣隊征戰國際舞台，昨起攜手台北市政府體育局於中國信託金融園區舉辦「We are together中信直播派對」，現場架設300吋LED大螢幕，吸引上千名球迷與中信兄弟啦啦隊Passion Sisters齊聚現場，一連3天為經典賽台灣隊加油。

台灣隊昨晚在東京巨蛋迎戰強敵日本，中信銀行為讓未能親赴現場的球迷感受熱血賽況，特別在位於南港的中國信託金融園區「開趴」，下午就有球迷身穿台灣隊球衣、手持應援道具前來搶佔搖滾區，在Passion Sister搭配樂隊演奏的帶動下，現場氣氛熱烈；場外提供免費拍貼機，到場民眾可拍照並留言祝福，參與攤位活動即獲得加油棒、小象燈箱等好禮，完成指定任務還能參加抽獎，有機會帶回簽名球、賽事限定紀念商品。

今、明兩戰

續為台灣隊集氣

台灣隊和捷克及南韓的兩場賽事，亦將於中國信託金融園區直播，今、明上午10點開放球迷進場，Passion Sisters及台灣隊應援團CT AMAZE皆會到場應援，更多資訊請見Home Run Taiwan臉書粉絲團https://reurl.cc/GebZWD。台北市政府體育局也將於信義香堤廣場舉辦戶外轉播，讓熱愛棒球的市民一同集氣。

今年適逢中國信託成立60週年，身為首家投入五級棒球運動推廣的企業，中國信託期許成為守護台灣棒球的「下一棒」，特別推出品牌形象廣告「接棒篇」，影片上線一週，觀看次數已突破500萬。

