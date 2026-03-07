經典賽》南韓強碰「晚接午」 韓媒爆放日抓台？

日本隊菊池雄星將先發對戰南韓隊，強調絲毫不敢大意。

王牌潛艇高永表先發

南韓隊今晚推出高永表先發，企圖終止國際賽對日本隊10連敗。

對決日本搶勝

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓隊在今晚6點經典賽C組預賽迎戰強敵日本，將由高永表對上菊池雄星，由於在國際賽已苦吞抗日10連敗，加上隔天必須「晚接午」強碰台灣隊，國內出現放掉日韓戰的聲音，但總教練柳志炫已表示，不會有輕鬆面對日韓戰的想法，只是昨晚台日戰一面倒戰況，可能會讓南韓信心動搖。

捷克隊是C組預賽首支嚐到「晚接午」的隊伍，前晚跟南韓隊鏖戰2小時39分，舉辦記者會已超過當地時間晚上10點，昨早9點前就驅車前往東京巨蛋，對澳洲隊的賽後被發現全隊面容憔悴，這讓南韓隊陷兩難，考量到明午要遇上高張力的台韓戰，加上昨晚日本13分打爆台灣，又保留許多主力投手，今晚要出多少力對上衛冕軍是焦點。

柳志炫前天透露，將會做出「策略式判斷」，雖不願透露具體內容，韓媒認為應是當比賽領先，會把所有戰力都投入拚下勝利，但如果落後，考量到日本投手比打者更好，可能考慮放掉，養精蓄銳備戰明午的台韓戰。

菊池雄星今晚掛帥先發，看見隊友對台灣隊狂轟13分，直呼：「強，真的太強了。」不過談到對戰南韓，不敢大意地說：「我認為他們打者很強，體型壯碩，且陣中不乏有大聯盟經驗的選手，完全不能掉以輕心。」

大谷翔平VS.金慧成

道奇內戰受矚目

大谷翔平和金慧成的「道奇隊內戰」也受矚目，金慧成在5日對捷克隊扛下七棒二壘手，單場貢獻打點和保送，助隊奪下首戰勝利，今晚誓言要在大谷面前活躍。金慧成表示，既然大谷說最關注他，「那我應該要拿出好表現。」

南韓隊對捷克隊狂敲4發全壘打，狂灌11分，取得經典賽暌違17年的首戰勝利，前次正是奪下亞軍的2009年。

