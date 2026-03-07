經典賽》預賽全面開打 美國推韋伯打頭陣

目標只有冠軍的美國隊，由舊金山巨人隊王牌韋伯扛下B組開幕戰先發。（美聯社檔案照）

費城人桑契斯

多明尼加首戰先發

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽其他3組預賽今全面開打，B組目標只有冠軍的美國隊由舊金山巨人王牌韋伯扛下開幕戰先發，今早8點對上巴西隊；D組另1支奪冠熱門多明尼加，則推派費城人王牌桑契斯強碰尼加拉瓜，陣容相當豪華。

韋伯連續5年在巨人隊奪下雙位數勝投，去年獲得塞揚獎票選第4名，他透露2023年原本有機會加入美國隊，卻因跟巨人隊談長約而辭退，但也跟總教練迪羅薩表示，未來一定要參加，主因是看了大谷翔平三振楚奧特的夢幻劇本。韋伯笑說：「迪羅薩這3年大約傳訊給我100次。」

美國隊今年想復仇日本隊的企圖心明顯，回顧2023年經典賽，4名先發投手全都是超過30歲的老將，今年除了有29歲的韋伯打頭陣，還有29歲史庫柏爾、23歲史基斯的雙塞揚獎投手坐鎮，再加上24歲麥克萊恩，輪值中沒有人超過30歲。迪羅薩直言：「投手有史基斯，會改變整個局面。」

相較於美國和多明尼加今在B組、D組首戰對上實力較懸殊的巴西和尼加拉瓜，A組地主波多黎各開幕戰就要強碰哥倫比亞，雙方各別推派皇家球星魯戈和洛磯左投昆塔納互相廝殺。

