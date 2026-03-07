全英公開賽》球拍斷線強勢搶分 林俊易闖4強

「左手重砲」林俊易成為周天成、李佳豪後，第3位打進全英賽4強的台灣男單。（美聯社檔案照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣單打最後希望「左手重砲」林俊易，昨晚在全英羽球公開賽以21：18、21：14打倒世界排名第5法國好手波波夫，報了上週德國公開賽4強的輸球之仇，成為周天成、李佳豪後，第3位打進全英賽4強的台灣男單球員，小林將跟世界排名第2的泰國名將昆拉武特爭決賽席次。

成功復仇法國好手波波夫

波波夫在去年打出生涯年，6次打進BWF世界巡迴賽4強，並在法國公開賽拿亞軍，以及年終總決賽奪冠，成為法國第1人，本季又在德國公開賽高舉金盃。他從去年丹麥、法國到今年德國賽，3連勝林俊易。

林俊易前役打敗世界排名第4的印尼名將克里斯提，他表示，能參加全英賽的都是高手，每個人都不好對付，他就不斷提醒自己「平常心」就好，反正就專注在每一球，盡力發揮特色。

林俊易昨憑藉耐心，不斷找尋好的進攻機會，機會一來就利用招牌殺球招呼對手，他第2局能從6：9落後，直接打出一波15：5攻勢，就是多次殺球讓波波夫難以招架。

另外，林俊易第2局球拍斷線，照樣跟波波夫持續來回，甚至還讓波波夫自爆掉分，一得分讓向來靦腆的林俊易忍不住手舞足蹈，幸運得分後，更開啟他連續得分的攻勢。林俊易本季在印度、德國、全英都打入4強，下週世界排名將進入前10名，年終賽積分排名將升至第1。

