自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》詹皇「進球」紀錄夜 湖人不敵金塊

2026/03/07 05:30

詹姆斯完成生涯第15838個進球，超越「天勾」賈霸榮膺聯盟史上第一人。（路透）詹姆斯完成生涯第15838個進球，超越「天勾」賈霸榮膺聯盟史上第一人。（路透）

15838球超越賈霸

NBA第1人

〔記者梁偉銘／綜合報導〕41歲的詹姆斯寶刀未老，昨首節就完成生涯第15838個進球，超越「天勾」賈霸榮膺聯盟史上第一人，不過湖人113：120敗給金塊終止3連勝，詹皇還付出手肘受傷的慘痛代價，紀錄夜徒留遺憾。

「這是我的招牌投籃之一，整個職業生涯都在練習，所以能夠投進這種球真的很酷。」第1節最後11.8 秒，詹姆斯轉身後仰跳投破網，比下湖人前輩賈霸再添傳奇里程碑，金塊主場也宣告其成就，觀眾都起身鼓掌致意。

詹皇2023年2月7日已超越賈霸的38387分，成為NBA史上得分王，如今更以總投籃命中數15842個，持續堆高障礙，「我不知道聯盟到底有多少人，但那都是世界上最偉大的球員。我的名字能和這些偉人並列，並且名列榜首，確實太棒了。」

此役詹姆斯繳出16分、5籃板、8助攻和3抄截，不過第4節末切入後摔傷左手肘，最終湖人苦苦追趕不成，讓金塊留下2連勝，地主中鋒約基奇也以28分、12籃板、13助攻，完成本季第23次「大三元」。

湖人戰績暫居第6， 賽後詹皇冰敷傷處無奈回應：「手肘當然很疼，只能持續觀察，希望明天醒來不會更糟。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中