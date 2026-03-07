NBA》詹皇「進球」紀錄夜 湖人不敵金塊

詹姆斯完成生涯第15838個進球，超越「天勾」賈霸榮膺聯盟史上第一人。（路透）

15838球超越賈霸

NBA第1人

〔記者梁偉銘／綜合報導〕41歲的詹姆斯寶刀未老，昨首節就完成生涯第15838個進球，超越「天勾」賈霸榮膺聯盟史上第一人，不過湖人113：120敗給金塊終止3連勝，詹皇還付出手肘受傷的慘痛代價，紀錄夜徒留遺憾。

「這是我的招牌投籃之一，整個職業生涯都在練習，所以能夠投進這種球真的很酷。」第1節最後11.8 秒，詹姆斯轉身後仰跳投破網，比下湖人前輩賈霸再添傳奇里程碑，金塊主場也宣告其成就，觀眾都起身鼓掌致意。

請繼續往下閱讀...

詹皇2023年2月7日已超越賈霸的38387分，成為NBA史上得分王，如今更以總投籃命中數15842個，持續堆高障礙，「我不知道聯盟到底有多少人，但那都是世界上最偉大的球員。我的名字能和這些偉人並列，並且名列榜首，確實太棒了。」

此役詹姆斯繳出16分、5籃板、8助攻和3抄截，不過第4節末切入後摔傷左手肘，最終湖人苦苦追趕不成，讓金塊留下2連勝，地主中鋒約基奇也以28分、12籃板、13助攻，完成本季第23次「大三元」。

湖人戰績暫居第6， 賽後詹皇冰敷傷處無奈回應：「手肘當然很疼，只能持續觀察，希望明天醒來不會更糟。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法