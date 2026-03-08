全英羽球賽》球王還沒登基 林俊易下馬威

林俊易今將在全英羽球公開賽男單爭冠。（美聯社）

我第3人男單爭冠

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在全英羽球公開賽，以21：14、18：21、21：16扳倒泰國名將昆拉武特，拿下生涯首張超級1000系列賽冠軍戰門票，也是繼2020年的周天成及去年的李佳豪之後，第3位躋身全英男單決賽的台灣選手。

世界排名將升至第8

世界排名11的林俊易這次連勝世界排名第4的印尼名將克里斯提、世界排名第5的法國好手波波夫，昨再力退世界排名第2的昆拉武特，最新世界排名將躍居第8，完成前進世界前10的目標。

請繼續往下閱讀...

昆拉武特雖無緣爭冠，仍將擠下中國石宇奇第二度登上世界球王寶座。

面對攻守都相當全面的昆拉武特，林俊易首局雖以7：11落後，但他在暫停後減少失誤，並重拾重砲特色，打出一波8：1攻勢，先馳得點；昆拉武特第2局扳回一城，決勝局，小林在9：10落後下連得6分，之後雖一度被追成16：16平手，仍穩住陣腳連得5分，贏得生涯最重要的一場勝利。

周天成、李佳豪之前都打進全英男單決賽，最終都和冠軍擦身而過，林俊易夢想就是稱霸全英，如今只差1勝就能實現，若能摘冠將是繼戴資穎後第2位拿下全英冠軍的台灣選手。

葉宏蔚╱詹又蓁決戰混雙

混雙方面，世界排名15的葉宏蔚╱詹又蓁延續驚奇，以16：21、21：15、21：13逆轉世界排名第7的香港組合鄧俊文╱謝影雪，成為史上首對晉級全英混雙決賽的台灣組合。葉宏蔚表示，沒想過這次能一路挺進決賽，很榮幸可以為台灣混雙締造紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法