體育 即時新聞

經典賽》賈吉首戰開砲 輕取巴西

2026/03/08 05:30

美國隊一開賽就靠隊長賈吉轟出大號2分彈先馳得點。（法新社）美國隊一開賽就靠隊長賈吉轟出大號2分彈先馳得點。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界棒球經典賽其他3組昨天同日開打，奪冠熱門美國、多明尼加都發揮傲人的長打火力，各在B組、D組首戰以15：5、12：3輕取實力有段差距的巴西、尼加拉瓜，波多黎各雖只擊出5支安打卻集中在5局上，5：0擊敗哥倫比亞在A組首戰告捷。

美國隊一開賽雖靠隊長賈吉轟出大號2分彈先馳得點，打完4局卻只取得3：1領先，5局上重啟攻勢，先靠4次四死球擠回1分，再靠圖榮清壘二壘安打以7：1拉開領先。

巴西雖為投手群打破賽史紀錄的單場17次保送付出代價，曾效力中職義大犀牛的美職名將曼尼之子拉米瑞茲卻以20歲又49天成為賽史最年輕的單場雙響砲締造者。

多明尼加回神轟倒對手

多明尼加打完2局以2：3落後，被譽為「宇宙艦隊」的打線及時展現強大戰力，3局下先扳平比數，第6局起再靠3發全壘打轟下6分拿回領先，羅德里奎茲、索托、馬查多、卡米內洛等大咖球星都有至少2安的演出。

波多黎各1局KO哥國

波多黎各因保險問題少了林多、柯瑞亞等重要打者，前4局只靠1次保送上過壘包還領到5張老K，靠5局上猛攻1輪打出5分大局才奠定勝基。

