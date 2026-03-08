自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》費仔這一轟 破海外巨蛋魔咒

2026/03/08 05:30

台灣隊費爾柴德敲出滿貫砲，激勵全隊士氣。（特派記者陳志曲攝）台灣隊費爾柴德敲出滿貫砲，激勵全隊士氣。（特派記者陳志曲攝）

暌違7307天的勝利「蛋」生

費仔取回「滿貫砲球」將獻給媽媽。（特派記者陳志曲攝）費仔取回「滿貫砲球」將獻給媽媽。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣隊經典賽前兩場先後遭澳洲、日本完封，昨靠混血好手費爾柴德敲出滿貫砲轟炸東京巨蛋，點燃全隊猛烈攻勢，最終以14：0提前在7局「扣倒」捷克拿下首勝，也是WBC台灣隊相隔7307天，再度於海外巨蛋取得勝利。

台灣隊費爾柴德敲出滿貫砲轟炸東京巨蛋，這也是WBC台灣隊相隔7307天，再度於海外巨蛋取得勝利。（特派記者陳志曲攝）台灣隊費爾柴德敲出滿貫砲轟炸東京巨蛋，這也是WBC台灣隊相隔7307天，再度於海外巨蛋取得勝利。（特派記者陳志曲攝）

率隊7局「扣倒」捷克

經典賽台捷戰數字密碼經典賽台捷戰數字密碼

首局鄭宗哲、費仔先後偷點成內野安打上壘，兩人再靠盜壘、失誤和張育成安打相繼攻得分數，中止連16局沒得分的隊史紀錄，在父母和妻子到場見證下，2局上費仔掃出隊史第3支滿貫砲，東蛋逾4萬名球迷瞬間沸騰，大會工作人員趕忙用他的簽名球和紀念品，向撿到的球迷換回「滿貫砲球」再交給費仔。

父母和妻子親見證

滿貫砲球獻給媽媽

「這顆球要獻給媽媽。」費媽出生台中，12歲移民到美國，費仔說，對家人來說這是一趟遙遠的旅程，非常感謝他們願意來東京看球，能為他們展現精采的比賽感覺很棒。

鄭宗哲4度上壘

費仔壓力他能懂

29歲的費仔前兩戰5打數未敲安慘吞4K，昨2支2另選到2保送，4次打擊全數上壘、跑回4分一掃陰霾，他說，能代表媽媽的國家征戰WBC真的很榮幸，加入台灣隊感受到教練、隊友、球迷對他的愛戴，很開心能為台灣隊贏球做出貢獻。

鄭宗哲打1棒，2打數1安打獲3次保送，同樣4度上壘，旅美多年的他說，「看得出來前兩場費仔有些緊繃，大家都很期待他卻一直沒表現，那種感覺我懂，這場終於有發揮，感覺他鬆了一口氣，很替他開心。」

台灣快腿部隊昨發動8次盜壘全數成功，刷新經典賽史紀錄，鄭宗哲、費仔各包辦3次，江坤宇、陳晨威各1次。

