經典賽》南韓小輸日 今備14投決戰台灣

日本隊強打鈴木誠也單場雙響猛灌4分打點，成為致勝功臣。 （特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽衛冕軍日本隊昨遭遇南韓隊強勢挑戰，即便前3局敲4轟，仍被逼至7局下才靠冷靜選球突圍，鈴木誠也「走」回致勝分，終場以8：6險勝，國際賽抗韓11連勝。但吞敗的南韓隊成功保留投手戰力，今中午備妥15投中的14投抓台灣隊。

南韓開賽面對日本隊先發投手菊池雄星5顆球就連續敲出3安，單局攻出3分，但日本隊靠前3局4轟反超，包含鈴木誠也雙響砲和大谷翔平連2場開轟，未料4局上被金慧成狙擊追平2分砲，戰況一度膠著。單場完全上壘的大谷翔平直言，「這是一場好比賽，誰贏都不奇怪。」

請繼續往下閱讀...

有別於比賽前段靠長打猛攻南韓，日本隊在7局下切換選球模式對付牛棚，連同大谷翔平敬遠，單局狂選4次保送，走回致勝分的鈴木誠也單場雙響猛灌4分打點，成為致勝功臣，他坦言，上屆賽事因辭退留下遺憾，這場開轟讓他鬆口氣，「畢竟是經典賽，有想過比賽會有這種局面，很開心能打出去。」

南韓隊上屆經典賽以4：13慘輸日本隊，昨晚則嚇出衛冕軍冷汗，3年期間雖有大幅進步，但南韓隊總教練柳炫志表示，結果不是他們所期望的，接下來比賽會全力以赴，希望能取得好的結果。南韓隊今午對上台灣隊除了高永表，其他14投都能上場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法