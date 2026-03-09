經典賽情感意義重大 費仔：讓母親和台灣以我為榮

台灣隊史第一位混血戰將費爾柴德，扮演經典賽台灣隊攻擊要角。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋、倪婉君／東京-台北連線報導〕台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）前天對捷克轟出台灣隊史第3發滿貫砲，昨台韓戰8局上他再轟兩分砲，一度幫助球隊領先，表現技壓同場較勁的南韓混血好手瓊斯、惠特科姆，兩人合計7支0。

台灣隊總教練曾豪駒（前排右）前年8月赴美邀請費爾柴德（後排中）為台效力。（資料照）

昨再轟2分砲

費爾柴德（中）連兩天開轟。（特派記者陳志曲攝）

4場累計2轟6打點

費爾柴德去年12月結婚，新婚妻子漢娜也陪同到東京。 （取自漢娜IG）

在強納森．龍因肘傷辭退後，費仔成為經典賽台灣隊史第一位、也是唯一的大聯盟級混血球員，本屆賽事他出賽4場累計打擊率2成50，敲2轟外帶6分打點，扮演攻擊要角。

昨擊敗南韓賽後，台灣隊選手哭成一團，費仔說，雖然前兩戰輸球，不過接下來拿下兩場重要的勝利，大家彼此鼓勵、互相扶持，能在短時間內建立這樣的好感情，真的非常特別，感覺很棒。

29歲的費仔征戰大聯盟多年，和經典賽相較，他認為，WBC是國與國之間的較量，每一球意義、情感更重大，每一場都很關鍵，與一季162場大聯盟賽事不同，這是他參與過最有趣的比賽，感受到球迷完全不同層次的熱情。

前年8月，台灣隊總教練曾豪駒曾赴美親訪邀請當時效力紅人的費爾柴德，如今費仔在經典賽成為台灣隊的重要拼圖。他曾多次表示，能代表母親出生的國家台灣打球是莫大榮幸，也是夢想成真，好表現也讓母親和台灣都以他為榮。

2/27與隊友會合

10天建立革命情感

費仔出生於西雅圖，2021年7月在響尾蛇升上大聯盟，職業生涯歷經多隊，累計227場出賽、2成23打擊率，去年季後和守護者簽下小聯盟合約。如今台灣隊成為他待過最不一樣的球隊，從2月27日來台和隊友會合到昨天僅短短10天，就建立深厚的革命情感。

費仔上屆經典賽曾婉拒台灣隊徵召，當時他正處於生涯的不穩定期，和當時仍是女友的漢娜討論後，覺得留在美國穩固基礎是較合適的選擇。這次他決定接受台灣隊邀請，除了父母都前往東京觀戰，去年12月結婚的嬌妻漢娜更帶著國旗和吉祥物「歐告」觀戰，成為場邊焦點。

