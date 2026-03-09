經典賽》古林、徐若熙領銜 國家隊新血輪成形

孫易磊（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕25歲的徐若熙首戰對澳洲先發4局無失分，同為25歲的古林睿煬昨對南韓先發前4局也都無失分，直到5局下保送和被敲安才退場，20歲左投林維恩讓惠特科姆擊出雙殺打解危、掉1分，古林投4局失1分無關勝敗，最後孫易磊、曾峻岳把守後防奪勝。

曾峻岳（右）10局下守住勝利。（特派記者陳志曲攝）

2000年後出生強投

林維恩拿著李灝宇與龍的球衣。（特派記者陳志曲攝）

經典賽驚喜表現

古林睿煬（特派記者陳志曲攝）

另外，林昱珉、莊陳仲敖、張峻瑋、林詩翔本屆賽事都有不錯的表現，他們都是2000年以後出生、年紀都在25歲以下的新生代強投，未來絕對是國家隊倚重的投手戰力。

徐若熙（資料照，記者陳志曲攝）

昨台韓戰東京巨蛋湧入4萬0584人，台灣球迷應援聲浪強壓對手，古林昨受訪時才講兩句話就淚流不止，隨後強忍淚水說，「去年至今我都旅外打拚，台灣球迷遠道而來為我們加油，大家團結在一起，回想小時候看國家隊的感覺，謝謝球迷和隊友，打出一場這麼感動的比賽。」

古林對球迷喊話

不管好壞請多鼓勵

古林也向球迷喊話，「不要只有贏球才喜歡我們，前面比賽打得不好，但我知道球隊的實力，大家一直很努力，賽季前打國際賽很辛苦，也很難調整，無論如何希望可以幫我們加油。」

經典賽台韓交鋒20年，台灣隊5度對戰終於拿首勝，古林說，南韓真是強勁的對手，謝謝他們有這麼好的實力跟台灣隊較勁，才會有這場好比賽，「輸贏是其次，大家都是國家選出來最棒的選手，各自為國家努力，不管好壞請多鼓勵。」

