體育 即時新聞

經典賽》台灣對韓3連勝 勝投都是張奕

2026/03/09 05:30

張奕堪稱「南韓殺手」。（特派記者陳志曲攝）張奕堪稱「南韓殺手」。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「不管最後有沒有去邁阿密，這場打得非常漂亮！」台鋼雄鷹總教練洪一中曾在2019年12強賽率台灣隊以7：0擊敗南韓隊，不但是國家隊首次在國際一級賽事完封南韓，更終止一級賽事的對戰5連敗，他昨對經典賽台灣隊能抗韓拿下隊史首勝，給予高度肯定。

台韓經典賽、一級國際賽交手紀錄台韓經典賽、一級國際賽交手紀錄

洪總大讚台灣隊

這場打得非常漂亮

自1998年開放職業球員參加國際賽以來，台灣隊在4屆經典賽和1屆奧運和南韓交手皆敗下陣來，在一級國際賽事未嘗勝績，「好想贏韓國」也成為國人渴望。直到7年前第2屆12強賽複賽，洪總領軍的台灣隊完封南韓，再到前年12強賽，曾豪駒率隊在預賽就擊敗南韓，昨在經典賽舞台進一步寫下歷史新頁，而驚人的是，張奕在這3戰都是勝投。

洪總認為，近年隨著國際賽事的交流增多，加上不少球員旅外，國家隊的實力自然隨之提升，「現在幾乎每兩年都有大比賽，球員互相學習的機會變多，在相互觀摩下，自然變得更好。」昨台韓戰，除了鄭宗哲、費爾柴德和張育成等具大聯盟資歷的球員開轟，洪總認為吳念庭在10局下傳本壘的守備也非常關鍵。

此外，台灣隊雖在6日比賽以0：13遭日本隊扣倒，洪總認為那不是正常的事，「我們和日本的實力一定有差，但我認為差距沒那麼大，13：0不是正常的，可能再打個10場，也不會出現這種事」。反觀南韓在前天和日本打出6：8的纏鬥戰，洪總則指出，「以韓國人的民族性，一定會覺得自己很強，在心態上多少會澎風。」

