經典賽採訪隨筆》第3次跑經典賽台韓戰 台灣終於贏了

台灣對南韓完成一級國際賽3連勝。（特派記者陳志曲攝）

這屆經典賽台灣隊首戰遭澳洲完封，次役又被日本大比分差「扣倒」，狀態不佳，前天日韓戰，南韓又差點把日本打倒，展現超強大攻擊能力，坦白講，台韓戰開打前，周遭友人、同業都覺得恐不樂觀，台灣隊有很高機率會被南韓轟垮，提早打包回府。

結果，我們都錯了。面對南韓「梭哈」3大先發投手柳賢振、郭彬、丹寧，台灣隊極有耐心，不但敲出隊史最多的單場3轟，且連4戰0失誤，延長賽10局上還靠帶傷上陣的台灣隊長陳傑憲「神代跑」奔回致勝分，有如夢一般的劇本。

賽後，許多台灣隊球員都哭了，甚至有記者同業也哭了，我沒哭，只是捲入時間漩渦，遙想當年，驚覺歲月如梭。

2013年經典賽台、韓在洲際熱戰，清楚記得第8局姜正浩從郭泓志手中掃出逆轉兩分砲，全場兩萬多名地主球迷瞬間靜默，台灣隊是晉級了，但1分差敗給南韓，總留下些許遺憾。

2017年經典賽在首爾高尺巨蛋上演台韓戰，當時兩隊都確定被淘汰，但面子之爭誰也不讓誰，鏖戰10局感冒上陣代打的金泰均轟兩分砲鎖定勝局，挨轟的是陳鴻文，那個年代頂級國際賽事無論怎麼打，感覺台灣就是打不過南韓，我們不但患「懼日症」，也患「恐韓症」。

這幾年不一樣了，12強賽我們兩度打敗南韓，如今終於在經典賽贏他們，這一勝沒有奇蹟、只有累積，盼有朝一日南韓也有「恐台症」。（特派記者羅志朋）

