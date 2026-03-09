自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽採訪隨筆》第3次跑經典賽台韓戰 台灣終於贏了

2026/03/09 05:30

台灣對南韓完成一級國際賽3連勝。（特派記者陳志曲攝）台灣對南韓完成一級國際賽3連勝。（特派記者陳志曲攝）

這屆經典賽台灣隊首戰遭澳洲完封，次役又被日本大比分差「扣倒」，狀態不佳，前天日韓戰，南韓又差點把日本打倒，展現超強大攻擊能力，坦白講，台韓戰開打前，周遭友人、同業都覺得恐不樂觀，台灣隊有很高機率會被南韓轟垮，提早打包回府。

結果，我們都錯了。面對南韓「梭哈」3大先發投手柳賢振、郭彬、丹寧，台灣隊極有耐心，不但敲出隊史最多的單場3轟，且連4戰0失誤，延長賽10局上還靠帶傷上陣的台灣隊長陳傑憲「神代跑」奔回致勝分，有如夢一般的劇本。

賽後，許多台灣隊球員都哭了，甚至有記者同業也哭了，我沒哭，只是捲入時間漩渦，遙想當年，驚覺歲月如梭。

2013年經典賽台、韓在洲際熱戰，清楚記得第8局姜正浩從郭泓志手中掃出逆轉兩分砲，全場兩萬多名地主球迷瞬間靜默，台灣隊是晉級了，但1分差敗給南韓，總留下些許遺憾。

2017年經典賽在首爾高尺巨蛋上演台韓戰，當時兩隊都確定被淘汰，但面子之爭誰也不讓誰，鏖戰10局感冒上陣代打的金泰均轟兩分砲鎖定勝局，挨轟的是陳鴻文，那個年代頂級國際賽事無論怎麼打，感覺台灣就是打不過南韓，我們不但患「懼日症」，也患「恐韓症」。

這幾年不一樣了，12強賽我們兩度打敗南韓，如今終於在經典賽贏他們，這一勝沒有奇蹟、只有累積，盼有朝一日南韓也有「恐台症」。（特派記者羅志朋）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中