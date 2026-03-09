自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》天皇暌違60年看球 日本1分險勝澳

2026/03/09 05:30

日本德仁天皇（左一）昨與家人到東京巨蛋觀看經典賽日、澳大戰，日本隊前監督栗山英樹（右）陪同在側。（美聯社）日本德仁天皇（左一）昨與家人到東京巨蛋觀看經典賽日、澳大戰，日本隊前監督栗山英樹（右）陪同在側。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕昨在日本德仁天皇一家人暌違60年現場觀戰之下，經典賽衛冕軍日本隊四番吉田正尚在7局下夯出逆轉2分砲，率隊以4：3險勝澳洲隊，確定以3連勝奪下C組第一，成為全球首支晉級8強隊伍，另1張邁阿密機票由台灣、南韓和澳洲爭奪。

衛冕軍3連勝 率先晉級8強

日本隊昨跑壘和守備都出狀況，大谷翔平4局下滿壘打擊時，二壘跑者牧秀悟竟被牽制出局瓦解攻勢。6局上，日本隊捕手若月健矢暴傳三壘，讓澳洲隊先馳得點，一路悶到7局下，才靠吉田正尚的逆轉2分砲起死回生，他表示，當下氛圍很沉重，很開心能做好自己的揮棒，「勝利就是一切。」

當家巨星大谷翔平對台韓2戰8打席上壘7次，昨天熄火未能敲安，打擊率降至5成56，但在7局下選四壞串聯致勝攻勢，讓日本德仁天皇看得很開心，賽後日本隊全體場上列隊，跟全場觀眾共同拍手歡送天皇一家人離場。

日本隊連續6屆經典賽晉級8強，複賽對手將是D組前2名，呼聲最高的是多明尼加和委內瑞拉，2隊將在台灣時間12日交手，屆時的敗隊可能就是日本隊的對手，勝隊則要對上C組第2名。

日本隊明晚將跟捷克隊打C組預賽最終戰，雖然是「消化試合」，井端弘和直言，對澳洲一戰有發生失誤，這在1分輸贏局面會很致命，希望在預賽最後1場修正回來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中