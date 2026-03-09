經典賽》天皇暌違60年看球 日本1分險勝澳

日本德仁天皇（左一）昨與家人到東京巨蛋觀看經典賽日、澳大戰，日本隊前監督栗山英樹（右）陪同在側。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕昨在日本德仁天皇一家人暌違60年現場觀戰之下，經典賽衛冕軍日本隊四番吉田正尚在7局下夯出逆轉2分砲，率隊以4：3險勝澳洲隊，確定以3連勝奪下C組第一，成為全球首支晉級8強隊伍，另1張邁阿密機票由台灣、南韓和澳洲爭奪。

衛冕軍3連勝 率先晉級8強

日本隊昨跑壘和守備都出狀況，大谷翔平4局下滿壘打擊時，二壘跑者牧秀悟竟被牽制出局瓦解攻勢。6局上，日本隊捕手若月健矢暴傳三壘，讓澳洲隊先馳得點，一路悶到7局下，才靠吉田正尚的逆轉2分砲起死回生，他表示，當下氛圍很沉重，很開心能做好自己的揮棒，「勝利就是一切。」

當家巨星大谷翔平對台韓2戰8打席上壘7次，昨天熄火未能敲安，打擊率降至5成56，但在7局下選四壞串聯致勝攻勢，讓日本德仁天皇看得很開心，賽後日本隊全體場上列隊，跟全場觀眾共同拍手歡送天皇一家人離場。

日本隊連續6屆經典賽晉級8強，複賽對手將是D組前2名，呼聲最高的是多明尼加和委內瑞拉，2隊將在台灣時間12日交手，屆時的敗隊可能就是日本隊的對手，勝隊則要對上C組第2名。

日本隊明晚將跟捷克隊打C組預賽最終戰，雖然是「消化試合」，井端弘和直言，對澳洲一戰有發生失誤，這在1分輸贏局面會很致命，希望在預賽最後1場修正回來。

