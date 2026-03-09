自由電子報
體育 即時新聞

台灣第一人 林俊易男單霸全英

2026/03/09 05:30

林俊易成為首位在全英公開賽男單奪冠的台灣球員。（美聯社）林俊易成為首位在全英公開賽男單奪冠的台灣球員。（美聯社）

挺過開季腿傷折磨

林俊易贏球當下脫掉球衣拋送給球迷，興奮之情全寫在臉上。（路透）林俊易贏球當下脫掉球衣拋送給球迷，興奮之情全寫在臉上。（路透）

戰力一路狂奔

〔記者粘藐云／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在超級1000系列全英羽球公開賽男單決賽，以21：15、22：20力退世界排名12的印度好手森，成為台灣史上首位在全英賽奪冠的男單球員，連同混雙組合葉宏蔚／詹又蓁也捧起金盃，台灣隊在歷史最悠久的全英賽單日進帳兩冠，也是史上頭一遭。

26歲的林俊易在2019年奪下美國公開賽冠軍，也是他生涯首座超級賽冠軍，但之後受到傷勢、壓力等影響，沉寂了一陣子，直到2022年連續在國際挑戰賽奪冠也打出信心，隔年泰國大師賽才再次捧起超級賽金盃。

林俊易今年開季先後曾遭遇小腿及大腿拉傷的傷勢，一度痛到不能走路，但他成功挺過傷病，在1月的超級750系列印度公開賽奪冠，締造生涯最佳，上個月底在超級300系列德國公開賽也闖進4強。

世界排名11的林俊易過去和森4度交手都拿下勝利，首局，小林憑著犀利進攻一路壓制對手，先馳得點。第2局，因為失誤增加，小林開局陷入4：9落後，但他很快調整策略，發揮耐心和對方多拍來回逆轉成功，在滿場觀眾歡呼下捧起金盃，他也興奮的脫掉球衣拋向觀眾席，送給球迷。

直落二制敵

興奮脫去球衣送球迷

1899年開辦的全英公開賽是世界羽壇歷史最悠久、最負盛名的賽事，過去台灣僅戴資穎曾在這項大賽捧冠，今年比賽總獎金高達145萬美元（約4613萬台幣）。對於能在全英賽稱王，林俊易表示，心情真的超級好，這場比賽歷史悠久、等級很高，「能在這裡拿下冠軍真的很榮幸。」他也不忘感謝特別到場支持他的球迷，讓在異地出賽的他備感溫馨。

