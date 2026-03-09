全英賽》台灣第一對 葉宏蔚／詹又蓁混雙奪金

葉宏蔚（右）與詹又蓁成為史上第一對在全英賽混雙奪冠的台灣組合。 （美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕葉宏蔚／詹又蓁昨在超級1000系列全英羽球公開賽決賽，以21：19、21：18力退世界排名第5的法國組合吉凱爾／德爾呂，成為史上第一對在全英賽混雙賽奪冠的台灣組合，締造新猷。

全英賽混雙非種子組合葉宏蔚（右）與詹又蓁，聯手締造空前成就。（路透）

巴黎奧運後開始搭檔

世界排名第15的葉宏蔚／詹又蓁前天在4強賽扳倒香港勁敵鄧俊文／謝影雪，成為首組晉級全英混雙決賽的台灣組合，昨對上過去兩度遭遇還沒贏過的吉凱爾／德爾呂，首局一度陷入苦戰，但在14：18落後下強拉尾盤連得4分扳平，逼出局點後也隨即兌現，先馳得點。

挾著首局逆轉的氣勢，葉詹配第2局開賽打出6：3攻勢，雖多次遭扳平，但都能穩住陣腳，技術暫停後，葉宏蔚積極強攻，詹又蓁也展現堅強防守實力，直落二收下勝利。

26歲的葉宏蔚和21歲的詹又蓁自2024年巴黎奧運後才開始搭檔，並在同年的超級100系列的吉隆坡大師賽奪冠，去年曾在超級750系列新加坡公開賽打進4強。

擊敗世界第5

詹又蓁直呼不可思議

如今在全英賽奪冠，締造兩人合拍後新猷，也是台灣混雙的新紀錄，詹又蓁直呼：「不可思議！很感謝現場觀眾，還有在台灣為我們加油的朋友。」

談起這次全英賽如何調適壓力？葉宏蔚認為，因為兩人這次不是種子，都是以衝擊的心態去面對每一場比賽，全力以赴。

