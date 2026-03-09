自由電子報
TPBL》海神0.8秒準絕殺 抓緊季後賽希望

2026/03/09 05:30

杭特（左）助海神險勝。（TPBL提供）杭特（左）助海神險勝。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕戰績墊底的高雄海神昨靠著新洋將杭特終場前0.8秒的準絕殺，以90：88氣走中信特攻，本週在主場收下1勝1負，季後賽尚未絕望。

上季收下亞軍的海神，本季打得跌跌撞撞，不過，海神並未放棄，持續補強，下半季開打前找來26歲美籍雙能衛杭特，盼增添球隊火力，他前天來台首秀就飆出30分，雖未能帶隊贏球，但表現仍令外界眼睛為之一亮。

一路纏鬥特攻

新洋將杭特扮功臣

海神昨和特攻一路纏鬥，終場前20秒蘇文儒先投進超前2分，隨後阿巴西趁著杭特防守大意，「開後門」放進兩分扳平，杭特在下一波進攻單打阿巴西放進2分，將功折罪，也助海神險勝。

海神蘇文儒繳出全隊最高20分、11籃板，杭特18分、5籃板、5助攻。杭特說：「被開後門很多次，我也知道這場很重要，如果因為這樣輸球我會睡不著。」海神獲勝後也帶動球隊士氣，攻下10分的胡瓏貿表示，希望把這氣勢帶下去，球隊還有機會擠進季後賽，雖然現在戰績不理想，但不能放棄。特攻方面，傷癒回歸的阿巴西斬獲全隊最高19分，但團隊三分球命中率僅16.7%，種下敗因。

另一場，新北國王洋將杰倫狂轟7顆三分球、飆出42分，加上沃許本貢獻25分，林彥廷拿下13分，聯手帶隊以114：101賞給台啤雲豹2連敗。

