雷霆50勝到手 SGA連續125場20分

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨豪奪27分，率雷霆在主場以104：97擋住勇士逆襲，本季率先拿到50勝，SGA也連續125場20分達標，再1場就追平傳奇球星張伯倫保持的聯盟紀錄。

「我不會說這場非常艱難。如果我們上屆表現如此出色還奪得冠軍，並且又變得更加堅強，那麼應該能衛冕。」雖然少了中鋒霍姆格倫、卡魯索等主力，SGA挺身而出，尤其勇士從上半場落後14分，到第4節決勝期追至2分差，他展現上季年度、總冠軍戰雙料MVP身手，關鍵時刻後撤步三分彈破網加上穩健罰球，確保5連勝不失，本季對戰勇士4役全勝橫掃。

SGA15投僅6中，但罰球15罰14中，維持以往高效能得分，距離張伯倫1963年留下的連續126場20分障礙僅剩一步之遙，最快3月10日主場迎戰西部強敵金塊就有機會趕上。雷霆戰績50勝15敗持續穩居全聯盟之首，不但是第一支勝場數半百勁旅，也連續第3季至少50勝。

此外，東部倒數的籃網克服23分落後，包辦30分、13籃板的小波特率隊絕地反撲，加上「板凳暴徒」威廉斯最後3分鐘飆進2記三分球，最終107：105爆冷扳倒東部龍頭活塞，揮別10連敗，也讓活塞苦吞3連敗。

