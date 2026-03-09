自由電子報
體育 即時新聞

經典賽D組》賽史再見轟 荷蘭搶頭香

2026/03/09 05:30

荷蘭阿爾比斯（右二）敲出再見轟。（美聯社）荷蘭阿爾比斯（右二）敲出再見轟。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界棒球經典賽打到第6屆，昨天終於誕生賽史首發再見全壘打，且單日出現2發，荷蘭9局下靠阿爾比斯驚天一棒，4：3氣走尼加拉瓜，成為經典賽自2006年開辦20年歷經219場賽事，第1支用全壘打跟對手說再見的球隊；被巴拿馬逼入延長賽的波多黎各隨後跟進，靠赫爾奈茲的致勝一擊，4：3拿下2連勝。

尼加拉瓜5局上先以1：1扳平，8局上再靠道恩斯關鍵2分彈打破僵局，9局下很快拿到2出局，眼看隊史首勝唾手可得，荷蘭瑞法拉、柏格茲卻連續安打攻佔二、三壘，阿爾比斯隨後抓第1球轟出再見3分彈，這是經典賽第10場再見勝，荷蘭就包辦4場，阿爾比斯興奮地說：「我永遠不會忘記，是時候慶祝一下了，這球我完全咬中，很高興發生在最棒的時刻。」

巴拿馬在胡拉多先發5局無失分的帶領下，打完8局以2：1領先，9局下巴多納多關門不成出現3個保送，包括2出局滿壘時讓對手兵不血刃擠回追平分，10局上巴拿馬重啟攻勢以3：2拿回領先，搶攻第4分卻在本壘前遭外野回傳阻殺，10局下波多黎各靠雙殺打再次扳平，赫爾奈茲在2出局無人在壘時，轟出賽史第2發再見全壘打，波多黎各2勝0敗仍居A組首位。

