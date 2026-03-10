自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》澳錯失良機 台落居第4

2026/03/10 05:30

澳洲輸給南韓遭到淘汰，球員顯得相當失望。（路透）澳洲輸給南韓遭到淘汰，球員顯得相當失望。（路透）

〔記者徐正揚／台北報導〕2026年經典賽Ｃ組，南韓昨對戰澳洲，牽動雙方和台灣隊等三國的晉級希望，過程也相當戲劇性，南韓拿下最後一個出局數，維持7:2結果，才確定晉級8強，澳台飲恨淘汰。

日本提前登上分組第1

Ｃ組最終排名，日本3勝0敗提前登上分組第1，南韓雖與台灣、澳洲同為2勝2敗。

根據經典賽規定，分組預賽各隊名次，若戰戰績相同，先比較對戰失分率。計算公式為「對戰總失分除以對戰守備出局數」，南韓失分率為0.1228（7失分／57守備出局），澳洲與台灣同為0.1296（7失分／54守備出局），南韓以些微差距獲分組第2，8強複賽將遭遇Ｄ組的多明尼加或委內瑞拉。

澳洲昨只要贏球就以Ｃ組第2支3勝球隊晉級，即便輸球，失分不超過6分且差分不超過4分，也能藉由比較對戰失分率出線，昨役到9局下只要把握關鍵一擊，擠進1分便可前進邁阿密，最終沒能把握這兩大優勢，球員顯得相當落寞。

昨役賽前，台灣要晉級必須靠南韓贏澳洲，而且南韓至少得8分、贏5分（比數8：3、9：4、10：5類推）。最終事與願違，台灣的失分率雖與澳洲同為0.1296，但澳洲在預賽首戰擊敗台灣獲得第3，台灣只獲得第4，3連敗的捷克不論今晚對日本結果，確定分組墊底，下屆要先打資格賽。

