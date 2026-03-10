自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》缺大咖助陣 台灣以「小」博「大」

2026/03/10 05:30

林維恩（資料照）林維恩（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕WBC世界棒球經典賽堪當今層級最高的國際賽，尤其大聯盟開放球員參戰後，星度大增。美國、多明尼加更幾乎全隊都是現役大聯盟球星，日本隊也有世界大賽MVP山本由伸、天王級大谷翔平投打巨星坐鎮，加上經典賽官方對選手血緣認定寬鬆，各隊不乏大聯盟球員，組軍強度都更高。

費爾柴德（資料照）費爾柴德（資料照）

我無現役大聯盟球員

2026世界棒球經典賽 參賽20國大聯盟球員人數2026世界棒球經典賽 參賽20國大聯盟球員人數

本屆經典賽，台灣隊嚴格來說，並無現役大聯盟40人名單球員，台美混血費爾柴德今年轉戰守護者隊，鄭宗哲也經多次轉隊後落腳紅襪隊，他們能否順利擠進大聯盟開季40人名單，經典賽的表現，或許可提供球團參考。

鄭宗哲（資料照）鄭宗哲（資料照）

台灣隊30人名單中，旅美和旅日共計13人，也是歷屆最多，旅美球員都是在小聯盟等待機會，有多位被球團視為潛力股。這次響尾蛇林昱珉、運動家林維恩、莊陳仲敖和沙子宸都登板，累積大賽經驗，整體來看，台灣隊縱使星光不如對手，仍相當具競爭力，尤其前天首度擊敗南韓，更士氣大振。

旅美、日潛力股力拚

和台灣隊同組的日本隊除了大谷和山本由伸兩大巨星，岡本和真、村上宗隆也都將在今年旅美，全隊大聯盟球員多達9人，也都具備先發戰力。南韓的李政厚、瓊斯、金慧成都是現役大聯盟選手，原定邀請的幾名大聯盟(混血)球員助陣，因受傷、合約等原因婉拒。

台灣隊0:13慘敗給日本隊後，鄭宗哲曾語重心長表示，台日棒球非在同一個等級。不過，棒球是團隊運動，或許比個人，台灣球員不論身價和大聯盟層級都不如日韓球星，但台灣尚勇團隊戰力在國際賽也不容小覷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中