經典賽》缺大咖助陣 台灣以「小」博「大」

林維恩（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕WBC世界棒球經典賽堪當今層級最高的國際賽，尤其大聯盟開放球員參戰後，星度大增。美國、多明尼加更幾乎全隊都是現役大聯盟球星，日本隊也有世界大賽MVP山本由伸、天王級大谷翔平投打巨星坐鎮，加上經典賽官方對選手血緣認定寬鬆，各隊不乏大聯盟球員，組軍強度都更高。

費爾柴德（資料照）

我無現役大聯盟球員

2026世界棒球經典賽 參賽20國大聯盟球員人數

本屆經典賽，台灣隊嚴格來說，並無現役大聯盟40人名單球員，台美混血費爾柴德今年轉戰守護者隊，鄭宗哲也經多次轉隊後落腳紅襪隊，他們能否順利擠進大聯盟開季40人名單，經典賽的表現，或許可提供球團參考。

鄭宗哲（資料照）

台灣隊30人名單中，旅美和旅日共計13人，也是歷屆最多，旅美球員都是在小聯盟等待機會，有多位被球團視為潛力股。這次響尾蛇林昱珉、運動家林維恩、莊陳仲敖和沙子宸都登板，累積大賽經驗，整體來看，台灣隊縱使星光不如對手，仍相當具競爭力，尤其前天首度擊敗南韓，更士氣大振。

旅美、日潛力股力拚

和台灣隊同組的日本隊除了大谷和山本由伸兩大巨星，岡本和真、村上宗隆也都將在今年旅美，全隊大聯盟球員多達9人，也都具備先發戰力。南韓的李政厚、瓊斯、金慧成都是現役大聯盟選手，原定邀請的幾名大聯盟(混血)球員助陣，因受傷、合約等原因婉拒。

台灣隊0:13慘敗給日本隊後，鄭宗哲曾語重心長表示，台日棒球非在同一個等級。不過，棒球是團隊運動，或許比個人，台灣球員不論身價和大聯盟層級都不如日韓球星，但台灣尚勇團隊戰力在國際賽也不容小覷。

