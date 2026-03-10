經典賽》從地獄到天堂 韓教頭淚崩︰重要一戰

南韓總教練柳志炫賽後與球員都忍不住流下男兒淚，賽後受訪坦言，這是棒球人生最重要的一戰。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓隊昨以7：2擊敗澳洲，確定以C組第2晉級8強複賽，這一等就是17年，總教練柳志炫賽後與球員都忍不住流下男兒淚，賽後受訪坦言，這是棒球人生最重要的一戰。

南韓輸給台灣之後，混血戰將惠特科姆也遭網友惡意攻訐。（路透）

韓媒直言︰

台灣已不在南韓之下

在前天輸給台灣後，南韓隊晉級經典賽八強之路不但亮起紅燈，更引起國內媒體一片檢討聲浪，其中OSEN直言必須正視「台灣棒球早已不在南韓之下」的現實，只是昨晚對澳洲戲劇性的贏球劇本給了南韓一條活路。柳志炫更感性地說：「這是我職業生涯、也是我棒球人生中最重要的一場比賽，能得到好結果，是所有人的功勞。」

請繼續往下閱讀...

南韓在首屆經典賽拿第3，第2屆更奪亞軍，但之後3屆都在預賽「一輪遊」，本屆由柳志炫領軍的目標就是「打進8強」。

只是南韓首戰雖以11：4輕取捷克，又和強敵日本打到6：8的纏鬥戰，但前天在延長賽4：5不敵台灣，24小時內連輸日台宿敵，也讓檢討聲浪鋪天蓋地而來，韓媒更稱：「如今輸給台灣，還能稱為恥辱與慘案嗎？」

文保景對澳4打點

9局巧妙凍結比分

在昨晚對澳洲的關鍵賽前，對台灣開轟的南韓球星金倒永就喊話：「在比賽結束前絕對不會放棄，所有球員都抱持相同心情。」結果全隊真的拚出戲劇化勝利，其中擔任5棒的文保景不但單場3安（含1轟）貢獻4分打點，9局上站著不動被三振，巧妙將比分控在7：2，讓南韓9局下就以這個比數晉級8強，最後接住內野飛球、完成最後出局數的，也是他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法