體育 即時新聞

經典賽》索托拒退場 開砲扣倒荷蘭

2026/03/10 05:30

索托（美聯社）索托（美聯社）

多、委2勝 Ｄ組領先

〔記者徐正揚／綜合報導〕多明尼加打完5局以10：1遙遙領先荷蘭，教練團有意讓主力球員提前退場休息，身價近台幣250億元的索托卻決定留在場上繼續比賽，於7局下2出局一壘有人時轟出2分彈，讓比數差距擴大到10分以上，幫助多明尼加以12：1提前在7局扣倒荷蘭，多明尼加與委內瑞拉同以2勝0敗並列Ｄ組領先。

多明尼加1局下才打5人次就以2：0先馳得點，3局下小葛雷諾開砲追加2分，5局下在卡米內洛3分彈與威爾斯陽春彈帶動下猛攻11人次灌進6分，總教練普侯斯見比數拉開有意換下主力球員，但索托婉拒教練團的好意，7局下第5次站上打擊區一棒結束比賽，「我知道下1局還有機會打，我想幫我們的牛棚，我也清楚教練想把我換下來，但我跟他說『不要，讓我繼續打』。」

尼國恐創賽史最長連敗

多明尼加與委內瑞拉今天分別迎戰以色列、尼加拉瓜，被認為都能順利拿下3連勝攜手晉級，兩隊將於台灣時間3月12日上午8點的Ｄ組最後1場進行對決，勝隊以分組第1出線，敗隊獲分組第2雖不影響晉級，但8強複賽將強碰Ｃ組第1日本。尼加拉瓜昨以0：5遭以色列完封，隊史首勝仍未開張累計0勝7敗，今天若輸給委內瑞拉，將以跨屆8連敗打破中國保持的賽史最長連敗紀錄。

