TPBL洋將底定 各隊押寶

杰倫（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL註冊大限為昨日中午，各隊名單底定，為季後賽進行最後衝刺。龍頭台啤雲豹為這季唯一未更換洋將的隊伍，而墊底的高雄海神捨棄布里茲克，改註冊前役投進準絕殺的新援杭特，不放棄搶進季後賽的任何希望。

飛克（資料照）

雲豹本季唯一未換洋將

海神上季拿下亞軍，但這季外援大幅走馬換將，先是土洋磨合出現考驗，後來又因傷病問題，導致戰績疲弱。昨公布的註冊名單，海神留下傷癒回歸的艾德、克力斯、賽克維奇和剛加入的杭特，之前表現不俗的烏克蘭國手布里茲克因傷遭捨棄。

海神選杭特拚季後賽

杭特加入海神的首戰飆出30分，第二場則投進準絕殺，海神總教練朱永弘認為，他的定位和布里茲克差不多，球隊也針對他的加入，修正了一些戰術，「銜接上滿順利的。」

攻城獅捨棄長人辛巴

新竹攻城獅註冊了德魯、提傑和新加入的馬力，帕塞獅也在傷癒後重回註冊名單內，至於之前曾助隊闖進總冠軍賽、226公分的辛巴遭捨棄。

國王留約旦射手杰倫

新北國王留下上季最佳洋將沃許本、奧帝、飛米和杰倫，值得一提的是，杰倫加入國王後大幅提升球隊火力，個人場均25.4分，他在世界盃資格賽披上約旦戰袍繳出不俗表現，預料會為各隊帶來不小麻煩。

特攻棄金恩註冊飛克

雲豹目前以18勝8負穩坐聯盟第一，主要原因是洋將表現穩定也未有傷病問題，4名洋將克羅馬、麥卡洛、迪亞洛和米勒沒有變動；另外，中信特攻捨棄前冠軍洋將金恩，改註冊帥哥球星飛克，以及貝奇、內馬、馬可。

