馬刺4連勝 進逼西霸天

馬刺溫班亞瑪運球突破4人包夾灌籃得分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪再度宰制攻防兩端，29分、8籃板、4火鍋、2抄截都技冠兩軍，「德州內戰」中率馬刺145：120痛宰來犯的火箭，4連勝穩居西部第2，戰績47勝17敗緊追衛冕軍雷霆。

「德州內戰」痛宰火箭

此役馬刺團隊命中率高達58%，包括三分彈40投21中，不但傳出38次助攻，6人得分雙位數，遍地開花徹底擊垮老將杜蘭特23分領軍的火箭，「這很有趣，其他球隊很難摸清我們的戰術。」身高226公分的溫班亞瑪身手全能，第3節秀出運球突破4人包夾雙手倒灌美技，更樂得主場球迷瘋狂高喊：「MVP！MVP！」

請繼續往下閱讀...

馬刺在溫班亞瑪帶領下氣勢如虹，最近16役贏了15場，僅落後西霸天雷霆2.5場勝差，展現季後賽強烈企圖心，年僅22歲的天才中鋒信心喊話：「我們每個人都能在場上任何位置投籃得分，所以遭遇不同對手都有應對之策，這股團隊氣勢真的太棒了。」反觀火箭踢館失利，已跌至西部第4。

魏少締208次大三元

此外，全聯盟墊底的國王在家中迎戰公牛，資深後衛魏斯布魯克寶刀未老，以23分、11籃板、12助攻完成本季第4次、生涯第208次大三元，而且全場0失誤，完美演出幫助地主126：110終止3連敗，他也持續堆高大三元歷史紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法