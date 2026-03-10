自由電子報
體育 即時新聞

JLPGA台灣登場 吳佳晏、曾雅妮捍衛主場

2026/03/10 05:30

日本選手佐久間朱莉（左）和台灣選手吳佳晏。（記者粘藐云攝）日本選手佐久間朱莉（左）和台灣選手吳佳晏。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金200萬美元（約6377萬台幣）的2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽，3月12日於東方球場點燃戰火，這也是JLPGA日巡正賽本季唯一的海外賽，日巡前5名好手來台踢館，台灣則由旅日女將吳佳晏、蔡佩穎、「微笑球后」曾雅妮等人共同捍衛主場。

日巡正賽本季唯一海外賽

今年鴻海賽規模再次升級，也是自1978年中華女子公開賽後，睽違48年再度有日巡正賽在台灣舉辦，別具意義。

這次來台踢館的日本軍團實力堅強，包含美日巡雙棲、世界排名30的古江彩佳，日巡上季賞金后佐久間朱莉、神谷空、河本結、菅楓華與高橋彩華等好手。

佐久間朱莉2度登台

23歲的佐久間朱莉上季包辦賞金和積分后，這是她第2度來台參賽，她認為，東方球場的難度頗高，「除了風很大，球場的果嶺、草紋跟日本球場不太一樣，坡度變化也大，需謹慎以對。」上季曾和吳佳晏同組較勁，她也對於台灣球員面對風勢仍能沉著以對的技能感到佩服。

歷經兩年日巡正賽洗禮，吳佳晏說：「日巡球場難度都滿高的，本身的短桿跟推桿處理，比以往要稍微進步，希望在這場比賽中好好發揮。」身為東道主，她笑說，曾推薦日本球員嘗試台灣美食臭豆腐，但大家似乎都因為味道而不太敢吃。

