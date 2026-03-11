自由電子報
女足亞洲盃》打「印」仗過關 台灣女足晉8

2026/03/11 05:30

台灣隊蘇育萱（左2）上半場率先進球。（歐新社）台灣隊蘇育萱（左2）上半場率先進球。（歐新社）

3：1擊退印度

女足亞洲盃》打「印」仗過關 台灣女足晉8台灣女足晉級亞洲盃8強。
（足協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在2026年女足亞洲盃小組賽最後一戰，靠著蘇育萱、陳昱嫀上、下半場各進1球，加上對方門將擺烏龍，最終以3：1打敗印度隊，以分組第2晉級8強，14日將對決上屆冠軍中國隊，只要贏球就能收下明年世界盃門票。

14日對決中國 搶世界盃門票

台灣小組賽首場不敵日本後，接連打敗越南、印度，戰績2勝1敗，全隊賽後都開心慶祝。中場大將許翊筠表示：「我們每人都非常專注，一起完成挺進8強的目標。」

台灣上半場第12分鐘就由蘇育萱率先破門，隨後在第39分鐘雖被印度前鋒卡里安以自由球破網追平，傷停補時階段台灣隊再獲12碼罰球，操刀的許翊筠一腳踢中門柱，球反彈後碰到印度門將伊蘭伊班姆的後背變進球，這球也記為印度的烏龍球。

蘇育萱先進球 陳昱嫀再破門

上半場領先的台灣，憑藉高達61％的控球率，下半場也製造出不少射門機會，直到77分鐘陳昱嫀接獲傳球後，直接跟對手門將一對一，再度破門。台灣隊總教練查克摩爾表示，「這場勝利當然要歸功於球員，對手雖然拚勁十足，球員依然堅持踢出屬於我們的風格，並如願取得進球，大家表現真的很棒！」

蘇育萱對越南、印度都有進球紀錄，堪稱晉級8強的最大功臣。面對尋求衛冕的中國，台灣去年兩度交手都吞敗，其中東亞盃以2：4輸球，蘇育萱該役就有進球，她依然是台灣想突破強敵的關鍵人物。查克摩爾則指出，「我們在東亞盃是輸了，現在也還有時間思考對策，我們其實已經準備好要如何對付他們。」

