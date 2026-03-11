自由電子報
體育 即時新聞

有望披台灣隊戰袍？ 陳紫柔︰會把握對的時間

2026/03/11 05:30

現役WNBA球員陳紫柔返台舉辦訓練營。（記者林正堃攝）現役WNBA球員陳紫柔返台舉辦訓練營。（記者林正堃攝）

返台舉辦訓練營

陳紫柔（右）的媽媽和姐姐昨陪同出席訓練營。（記者林正堃攝）陳紫柔（右）的媽媽和姐姐昨陪同出席訓練營。（記者林正堃攝）

鼓勵小球員追夢

〔記者粘藐云／新北報導〕台裔籃球好手、現役WNBA球員陳紫柔，昨舉辦公益籃球訓練營，親自指導台灣基層女籃選手，除傳授籃球技巧，她也鼓勵年輕球員勇於追夢，堅持在自己熱愛的事情上，持續做好該做的事情，好事就會發生。

台裔球員首獲WNBA青睞

24歲的陳紫柔雙親都是台灣移民，她從小在加州長大，大學曾效力於普林斯頓、康乃狄克大學，去年WNBA選秀第3輪被金州女武神選中，成為首位獲WNBA球隊青睞的台裔球員，雖一度被釋出，但之後球隊將她簽回，並在去年6月迎來WNBA生涯首戰。

愛台灣美食 盯台韓大戰

這次回台舉辦訓練營，陳紫柔認為，這對她而言意義重大，看著小球員認真、投入訓練，感覺很棒，她也強調基本功在球場上的重要性。超過7年沒回台灣，她期待品嚐台灣美食，包含蔥油餅、小籠包、奶茶等，這次又碰上經典賽熱潮，「我有看台韓大戰，那是很刺激的比賽。」

陳紫柔的媽媽和姐姐昨陪同出席訓練營，陳媽媽透露，陳紫柔從小就熱愛運動，壘球、排球都嘗試過，「但選擇什麼就讓她去試，她喜歡就好。」提到女兒當初面臨球隊釋出的挫折，陳媽媽表示，不會特別強求她一定要打到最高WNBA舞台，「一步一腳印慢慢來，但我想她是真的很熱愛籃球。」

有台灣護照 不需歸化

陳紫柔7歲時已取得台灣護照，未來加入台灣隊不需占歸化名額，未來是否有機會披台灣隊戰袍，她說：「未來在對的時間點，有好的機會，我一定會把握，但目前先專注在球場和籃球訓練，讓職業生涯可以更上一層樓。」

