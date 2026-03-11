戰神補齊洋將 今拚終止6連敗

戰神找回長人恩多。（台北戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕近況低迷的台北戰神今晚踢館新竹攻城獅，也是在球員註冊大限後兩隊的首戰，戰神也希望在洋將都到位後能終止6連敗。

戰神農曆年前洋將狀況頻頻，先是史東違反合約擅自離隊，之後補進的弗利沙也因盲腸炎缺陣，基德則出現膝傷，僅靠梅克苦撐，之後他也因傷倒下，一度只能全本土應戰陷入低潮，農曆年後首戰也不敵國王，苦吞6連敗。

第6名的戰神和墊底的高雄海神僅剩下1場勝差，若不趕快振作，恐跌到爐主位置。

前天註冊截止大限，戰神最後留下梅克、弗利沙、威力斯，另外也找回213公分的恩多，他在首戰貢獻19分、17籃板，希望在洋將都到位下能順利止敗。

攻城獅雖然帶著連敗進入農曆年，但下半季首戰對龍頭台啤雲豹上演逆轉秀，最後註冊他們留下德魯、帕塞獅、提傑和馬力，目前他們以12勝10負暫居第4，和第5的中信特攻只有1場勝差。

陳紫柔今臨攻城獅主場

此戰另一亮點是台裔WNBA球員陳紫柔今晚將會到攻城獅主場觀戰，陳紫柔表示，過去雖有看過一些台灣籃球的消息，但對於台灣男子職籃不是這麼熟悉，「但我很期待去看攻城獅的比賽，聽說他們是主場經營得很好的球隊。」

