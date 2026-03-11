自由電子報
體育 即時新聞

MVP之爭！ SGA準絕殺 壓制約基奇

2026/03/11 05:30

雷霆SGA（右）準絕殺金塊。（路透）雷霆SGA（右）準絕殺金塊。（路透）

雷霆本季三殺金塊

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨和金塊中鋒約基奇上演MVP之爭，SGA狂砍35分、9籃板、15助攻「準大三元」，還在最後3.3秒投進準絕殺三分球，率隊以129：126收下6連勝，本季「三殺」金塊。

昨兩軍在兩名頂尖球星帶領之下，全場一路拉鋸，終場前2分鐘雷霆一度靠著麥肯的三分球擴大到8分領先，但金塊迅速反擊，約基奇連續得分助隊趕上，加上穆雷最後8.5秒投進罰球扳平，但SGA把握下一波進攻機會飆進致勝三分球，驚險勝出。

連126場攻逾20分

SGA並列史上第一

雷霆團隊命中率達51%，全隊轟進19顆三分球，SGA昨攻下全場最高35分，且沒有失誤，表現堪稱完美，他已連續126場單場攻下20分，追平傳奇球星張伯倫的紀錄，並列歷史第一，有望在下一場改寫，他前次單場得分未達20分，已是2024年10月31日對馬刺。

約基奇大三元無用

雷霆主帥戴格諾特盛讚SGA表現，他說：「金塊幾乎是整場派兩個人包夾他，他還是能掌控比賽。」金塊方面，約基奇砍下32分、13助攻、14籃板大三元，表現同樣亮眼，他也不吝稱讚SGA，「很多人都不知道這紀錄有多難，要連10場比賽20分已經很難，何況是120多場。」

